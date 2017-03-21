Özgürgün, Beyarmudu Belediyesi’nin yaşlılara düzenlediği etkinliğe katıldı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Beyarmudu Belediyesi’nin Yaşlılara Saygı Haftası kapsamında Gazimağusa’da düzenlediği etkinliğe katıldı.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Beyarmudu Belediyesi’ne bağlı 6 köyden 65 yaş üstü yaklaşık 400 vatandaşın katıldığı etkinlik, Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Beach Club’da yer aldı.

Etkinlikte konuşan Özgürgün, “Aranızda bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Sizlere, sağlıklı, sevdiklerinizle birlikte uzun, mutlu bir ömür diliyorum” dedi.

Emanet aldıkları devleti daha iyi yerlere taşımak için çalıştıklarını belirten Başbakan Özgürgün, “Sizlerin bıraktığı emanet olan yönetim bizim ellerimizde. Sizin adınıza ülkeye bir şeyler katmak için çalışıyoruz. Sizden aldığımız meşaleyi bizden sonra gençlere devredeceğiz. Siz bizim için çok değerlisiniz” diye konuştu.