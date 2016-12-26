Özgürgün: “BRTK yasası için adım atılacak”

Gözde Süreç Sarı

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının önünde çok ciddi bir Cenevre süreci olduğunu anımsatarak, sürecin başarılı olması durumunda Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’na büyük görev düşeceğini ifade etti.

Bayrak Radyo Televizyon Kurumu’nun (BRTK) 53. kuruluş yıldönümü resepsiyonu bugün gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan resepsiyonda sırasıyla, Kurum Müdürü Meryem Özkurt, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı birer konuşma yaptı.

Konuşmaların ardından kurumda 25. yılını dolduranlara plaket, kuruma hizmet verenlere de teşekkür plaketi sunuldu.

Pasta kesimi ile resepsiyon sona erdi.

ÖZKURT: “SESİMİZ SESİNİZ OLMAYA DEVAM EDİYOR”

BRTK Müdürü Meryem Özkurt, kurumun 53 yıl önce Kıbrıslı Türklerin sesini duyurmak için kurulduğunu söyledi.

Telefon ahizesinden yapılan anonsla başlayan yolculukta bugün kurumun iki televizyon kanalı, 6 radyosu, web sitesi bulunduğunu dile getiren Özkurt, “Sesimiz sesiniz olmaya devam ediyor” dedi.

Yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Özkurt, ikinci HD stüdyosu için çalışmaların sürdüğünü Ocak ayında hizmete gireceğini ifade etti.

Özkurt, kurumda yaşanan sorunların çalışarak çözüleceğine inandığını kaydetti.

Toplumun tüm katmanlarının sesini duyurmaya çalıştıklarını dile getiren Özkurt, BRTK’nın tüm kanallarıyla ülkeyi en iyi şekilde temsil etmek için çalıştığını vurguladı.

ÖZGÜRGÜN: “YASA İÇİN ADIM ATILACAK”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC’nin, Kıbrıs Türk halkının ve mücahidin sesi olan BRTK’yi var eden, kuruma hizmet veren herkese teşekkür etti.

BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının mücadelesinin tanığı olduğuna işaret eden Özgürgün, Kıbrıs Türk halkı var olduğu sürece kurum da onun en güçlü sesi olarak var olmaya devam edeceğini söyledi.

Kurumu çok önemsediklerini, her türlü desteği vermeye hazır olduklarını dile getiren Özgürgün, Ocak 2017’den itibaren kurumum yasasını Meclisten geçirmek için adım atılacağını belirtti.

SİBER: “BRTK KIBRIS TÜRK HALKININ VARLIK MÜCADELESİNE ŞAHİTLİK ETTİ”

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber de BRTK’nın Kıbrıs Türk halkının varlık mücadelesine birebir şahitlik ettiğini belirtti.

Altyapı kadar, personelin mutluluğunun da verimi artırmada önemli olduğunu söyleyen Siber, arşivin toplum yaşamına önemini vurguladı.

Dünü, bugüne, yarına aktarmanın görevleri olduğunu kaydeden Siber, bu konuda devlet politikası oluşturulması gerektiğini, BRTK’nın yazılı ve sözlü arşivinin çok önemli olduğunu ifade etti.

AKINCI: “REFERANDUM SÜRECİNDE BRT’YE BÜYÜK GÖREV DÜŞECEK”

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Kıbrıs Türk halkının önünde çok ciddi bir Cenevre süreci olduğunu anımsatarak, sürecin başarılı olması durumunda BRT’ye büyük görev düşeceğini ifade etti.

Demokratik çoğulcu bir anlayışın BRT’de hakim olmasını gözeteceklerini ifade eden Akıncı, “Her düşünce ve görüşün bu ekranlarda yer almasını isteyecek ve gözeteceğiz. Doğru kamuoyu ve sağlıklı karar, ancak böylesi ortamda kendisini gösterebilir” dedi.

Tek sesliliğin artık geride kaldığını vurgulayan Akıncı, “Halkın BRT’den beklentisi tüm toplumsal renkler ve seslerin ekranlardan topluma yansımasıdır. Birlik bütünlük, ancak çok sesliliğin sentezi ile mümkündür.

Hem kurumun hem toplumun çok sesliliği çok önemli. Bunların daha iyi olması gerekir. BRT geçmişten günümüze epey mesafe aldı. Bunu görmezden gelemeyiz” ifadelerini kullandı.

Kıbrıs sorununa da değinen Akıncı, “Kalıcı bir barışa ulaşmayı sizler gibi arzu ediyorum. Haklarımızı sonuna kadar koruyacağımız, eşitlik, özgürlük ve güvenlik içinde yaşayacağımız, gelecek kuşaklara barış ve refah içinde bir ada bırakalım istiyoruz. Acıları değil huzuru ve refahı paylaşalım.

Bunun başarılması sadece Kıbrıs Türk tarafında bağlı değildir. Aynı tavrı Kıbrıs Rum tarafının da göstermesi gerekir” ifadelerine yer verdi.

Referandum sürecinde de BRT’ye büyük görevler düşeceğini belirten Akıncı, demokratik çoğulcu bir anlayışın BRT’de hakim olmasını gözeteceklerini, her düşünce ve görüşün ekranlarda yer almasını isteyecek ve gözeteceklerini kaydetti.