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Özgürgün Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nda incelemelerde bulundu

Özgürgün Dr. Fazıl Küçük Stadyumu’nda incelemelerde bulundu

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Gazimağusa Dr Fazıl Küçük Stadyumu'nda incelemelerde bulundu.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre Özgürgün, ışıklandırma ve yenileme çalışmaları devam eden stadyumda inceleme yaptı, çalışmalar hakkında Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu’ndan bilgi aldı.

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