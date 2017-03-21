Özgürgün: “Eğitime yatırım, bu topraklara en büyük katkı”

Yılmaz Yakar

Başbakan Hüseyin Özgürgün, artan öğrenci nüfusuna paralel olarak ortaya çıkan ihtiyacı karşılamak amacıyla Gazimağusa’da Alasya İlkokulu ile Gazimağusa Meslek Lisesi’nde inşa edilen ek derslikler ile kafeteryaların açılışını gerçekleştirdi.

Alasya İlkokulu’ndaki açılışta, okul korosunun seslendirdiği şarkılar ilgiyle izlenirken, bazı öğrenciler Başbakan Hüseyin Özgürgün’le fotoğraf çektirdi.

Gazimağusa Meslek Lisesi’ndeki açılış töreninde ise kursiyerlerin saç ve makyaj koreografileri büyük beğeni topladı.

Her iki okuldaki açılışa Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, Ekonomi ve Enerji Bakanı Sunat Atun, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hamza Ersan Saner, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, bazı milletvekilleri ve yetkililer de katıldı.

ÖZGÜRGÜN: “BİR AVUÇ MÜCAHİT BU BİNADA DİRENDİ”

Başbakan Hüseyin Özgürgün açılışlarda yaptığı konuşmalarda, çocukların gözlerindeki heyecanı görmenin kendisini mutlu ettiğini belirterek, Alasya İlkokulu’ndaki okul korosunun performansı nedeniyle müzik öğretmenini kutladı.

Alasya İlkokulu’nun var oluş mücadelesinde büyük bir yeri olduğunu, bir avuç mücahidin yıkık dökük bu binada direniş sergilediğini kaydeden Başbakan Özgürgün, bugün modern dersliklerde eğitim verdiğinin altını çizdi.

Özgürgün, eğitime dikkat çekmek amacıyla bugünkü açılışlara özellikle katılmak istediğini vurgulayarak, hangi yaşta ve durumda olurlarsa olsun, çocukların geleceğin büyükleri olarak yarınlara yön vereceklerini belirterek “Eğitimin 100-200 yıl sonrasına yapılacak yatırım, bu topraklara verilebilecek en büyük katkıdır” dedi.

Hükümet olarak eğitime ve sağlığa büyük önem vereceklerini başından vurguladıklarını ifade eden Özgürgün, bu alanlara yapılacak her kuruş yatırımın büyük önem ifade ettiğini kaydetti.

Başbakan, eğitimle ilgili her faaliyeti destekleyeceklerini söyledi.

Başbakan Özgürgün, Meslek Lisesi’nde öğrenim gören öğrencilerin, meslek hayatına atılarak ülke ekonomisine ve gelişmesine katkı sağlamalarının ve ileriye gitmelerinin Meslek Lisesi’nde iyi yetişmeleriyle mümkün olacağını ifade etti.

Başbakan Özgürgün öğrencilere, “Eğitimin kalitesini artırmak ve eğitimi en üst düzeye çıkarmak bizim görevimiz. Bizden sonra da sizin göreviniz olmalıdır” dedi.

Eğitimin önemine vurgu yaparak hükümet olarak eğitime büyük önem verdiklerini kaydeden Özgürgün, 9-10 aylık gibi kısa sürede önemli gelişmeler sağlandığını belirtti.

Özgürgün, öğrencileri yetiştiren öğretmenlere teşekkür etti.

BEROVA: “ALTYAPIYA HIZ VERDİK”

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Özdemir Berova, hükümetin kuruluşunda Başbakan ve Başbakan Yardımcısı’nın özellikle sağlık ve eğitime büyük önem verecekleri açıklamaları ve direktifleri doğrultusunda Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak özellikle temel eğitimde yenilik çalışmalarına başladıklarını ve altyapı çalışmalarına hız verdiklerini belirtti.

Nisan ayında Lefkoşa’daki Bayraktar Ortaokulu’nun açılışını hedeflediklerini kaydeden Berova, çocukların en uygun ortamda eğitim almaları için üzerlerine düşen görevleri yerine getirdiklerini vurguladı.

Bakan Berova, Temel Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında zorunlu eğitme dönük olarak başlattıkları proje tabanlı programa uyumlu müfredatı önümüzdeki yıl tamamlamayı amaçladıklarını kaydederek, söz konusu müfredatın kitaplarının da Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı tarafından KKTC’de basılacağını söyledi.

“EN BÜYÜK EKSİKLİKLERDEN BİRİ NİTELİKLİ İŞGÜCÜ”

Bakanlık olarak meslek okullarının en önem verdikleri konulardan olduğunu vurgulayan Berova, ülkenin en büyük eksikliklerinde birinin nitelikli işgücü olduğunu belirtti.

Berova, bu doğrultuda mesleki teknik eğitimi geliştirmek için birçok atılım planladıklarını, bunlardan en önemlisinin ise Lefkoşa’da 3 bin öğrenciye hizmet verecek Mesleki Eğitim Öğretim Kampüsü olduğunu söyledi.

Bu yıl bitmeden kampüsün temelini atmayı hedeflediklerini vurgulayan Berova, Gazimağusa’daki meslek liselerini geliştirme yönündeki adımların da devam ettiğini kaydetti.

TUNCAY: “YENİ İMKANLARLA EN İYİ VE KALİTELİ EĞİTİM…”

Alasya İlkokulu Müdürü Kemal Tuncay, kaliteli eğitimin gelişmiş bir toplum ve adından söz ettiren bir ülke olarak dünya sahnesinde yer alabilmek için en önemli ihtiyaçlardan olduğunu belirtti.

Okulun ihtiyacı olan ek dersliklere kavuştuklarını söyleyen Tuncay, yeni imkanlarla çocuklara en iyi ve kaliteli eğitimi vermek için var güçleriyle çalışacaklarını söyledi.

GÜVENSOY: “3 YAŞINDAN 70 YAŞINA KADAR BÜYÜK BİR AİLEYİZ”

Gazimağusa Meslek Lisesi Müdürü Redif Güvensoy ise okulun Orta Mesarya’dan Dipkarpaz’a kadar geniş bir coğrafyadan gelen öğrencilere örgün eğitim, yaygın eğitim ve okul öncesi eğitim verdiğini belirtti.

Güvensoy, yetişkinlere aile bütçelerine katkı sağlamaları için el sanatları, resim ve kuaförlük eğitimleri verildiğini ifade ederek, “3 yaşından 70 yaşına kadar büyük bir aileyiz” dedi.