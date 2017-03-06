Özgürgün: "Hem DP’nin hem muhalefetin sunduğu tarihlere varız"

Muhalefetin erken seçim istemi bugün Cumhuriyet Meclis’inde görüşüldü.

Demokrat Parti Genel Başkanı Serdar Denktaş seçimlerin 15 Nisan 2018’de yenilenmesi için önerge verirken, Başbakan Hüseyin Özgürgün; hem 15 Nisan 2018 hem de 2 Temmuz 2017 tarihli önergelere onay vereceklerini, komitede hangi tarih geçerse seçimin o tarihte yapılması gerektiğini belirtti.

Cumhuriyet Meclis Genel Kurulu’nda muhalefetin 2 Temmuz 2017’de erken seçime gidilmesi yönündeki önerge ele alındı.

Maliye Bakanı Serdar Denktaş, önergeyle ilgili konuşurken, muhalefetin hükümeti eleştirmesinin doğal olduğunu belirterek, “meclisin çalışmadığı dönemde hükümeti devraldık ve ivedilikle atılması gereken adımları yasa gücünde kararnamelerle yapmaya çalıştık ama muhalefet mahkemelere taşıdı” dedi.

Denktaş, muhalefetin 2 Temmuz 2017 erken seçim önergesine karşılık, 15 Nisan 2018 tarihini içeren önerge sundu.

Bunun üzerine söz alan CTP milletvekili Tufan Erhürman, Serdar Dektaş ile sabah yaptıkları görüşmede sayıştay üyeliği seçiminin iptal edilmesi yerine savcılıktan görüş alınması şeklinde olduğunu belirterek, “sizin arzunuz münhali iptal ettirmek değil mi, ben de hukuka aykırı olabileceğini, hiç olmazsa savcılıktan görüş alın demiştim” dedi.

Daha sonra Başbakan Hüseyin Özgürgün söz aldı. Özgürgün, kendisinin söylediklerinin ortaya konulmak suretiyle hedef alındığını belirterek, “bizim hükümetimiz 27 milletvekiline dayalı, 4 de bağımsız hükümet destekliyor. Bize azınlık hükümeti diyorsunuz. O halde ben de dedim ki hade hodri meydan seçime gidelim. Eğer 25 olsaydı bu iki parti o zaman azınlık olurdu. Ama 26’dır” dedi.

Çoğunluk hükümeti olduklarını ifade eden Özgürgün, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın da kendilerine azınlık hükümeti demesini eleştirdi ve “buyurun seçime gidelim” dedi.

Hükümetin 10 aylık icraatlarını muhalefetin eleştirmesini doğal karşıladıklarını belirten Başbakan, hükümetin icraat yapmak durumunda olduğunu söyledi.

Özgürgün, seçime çok fazla bir süre kalmadığını, herkesin erken ya da geç boyunun ölçüsünü alacağını kaydetti.

UBP’nin hiçbir zaman seçimden kaçmadığını ifade eden Özgürgün, “biz hem Zeki beyin hem de Serdar beyin önergesine evet diyeceğiz. Gitsin komiteye hangi tarihte uzlaşılırsa seçime gideriz” dedi.

Özgürgün, ana muhalefet partisinin verdiği güvensizlik önergesinin de bir sınama olduğunu belirterek, güven tazelemek konusunda bunun kendisini de memnun ettiğini, eğer güven yoksa hemen seçime gidilebileceğini kaydetti.

Bunun demokratik bir hak olduğunu belirten Özgürgün, hükümette hiçbir sıkıntı olmadığını ve uyumlu bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.