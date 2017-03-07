Özgürgün: “Hiçbir şekilde seçim gailem olmadı”

Doğuş Özokutan Çiftçioğlu ve Gözde Süreç Sarı

Başbakan Hüseyin Özgürgün de hükümete verilmiş güvensizlik önergesinin görüşülmesi ve görüşlerin ortaya konması neticesinde, şahsına ve hükümetine verilmiş güvensizlik önergesinin ve bu konuda söz söyleyenlerin hem söylediklerine yanıt, hem de hükümetin gelinen noktada ne durumda olduğu konusunda bilgilendirme yapmak istediğini kaydetti.

Ana muhalefet partisi başkanını “benden sonra söylenenleri kaale almayacağım çünkü kelime dansı yapacaklar” ifadelerini eleştiren Özgürgün, bunun bir ana muhalefet partisi başkanı için söylenebilecek en talihsiz söz olduğunu belirtti.

Yıllardır mecliste olduğunu, 3 ya da 4 güvensizlik önergesine denk geldiğini kaydeden Özgürgün, en az 10 seçimde bulunmuş birisi olarak hiçbir şekilde seçim gailesi olmadığını dile getirdi. “Benim seçim çağrımı sanki benden önce bir şey denmemiş de ben seçim çağrısı yapmışım gibi değerlendirmek yanlıştır” diyen Özgürgün, “Seçim dememin sebebi var durduğum yerde seçim demedim” ifadelerini kullandı

Bir televizyon programında kendisine yöneltilen “cumhurbaşkanı sizi azınlık hükümeti olarak tanımlıyor” ifadeleri üzerine seçime hazır olduklarını anlattığını dile getiren Özgürgün, sanki hiç bir şey yokken seçimi gündeme getirmiş gibi bir algı yaratılmasının yanlış olduğunu kaydetti.

“AZINLIK HÜKÜMETİ DEĞİLİZ”

Bir hükümet seçimden salt çoğunlukla çıkarsa, o hükümet azınlık hükümeti değildir diyen Özgürgün, seçim sonuçlarından hükümetin çoğunluk hükümeti olduğunun görülebileceğini kaydetti. Özgürgün, şu anda bazı milletvekillerinin bağımsız olmasının bu durumu değiştirmeyeceğini dile getirdi.

“Seçimden kaçtığımız yoktur, azınlık hükümeti ifadelerine cevabımız budur” diyen Özgürgün, hükümetin kuruluş aşamasından bahsetti.

Mecliste güvenoyu alınmasının demokratik bir hak olduğunu, kendisinin bunu saygıyla karşılamasının da eleştirildiğini kaydeden Özgürgün, “Canları sağ olsun, ben o noktada yorum yapacak değilim ama bu mecliste güven oylaması da bir yöntemdir” ifadelerini kullandı.

Hükümet güvenoyu almazsa hemen seçime gidileceğini dile getiren Özgürgün, hükümet icraatlarından bahsetti.

Finansal olarak sorunlu ve kaotik bir ortamda hükümeti devraldıklarını anlatan Özgürgün, “Bu 40 yılda kurulan 38. hükümetti. Ve asla küçümsenemeyecek bir performans ortaya kondu” dedi.

İCRAATLARI SIRALADI

Başbakan Hüseyin Özgürgün, hükümetin icraatlarını şu şekilde sıraladı:

“Öğretmenlerin hazırlık ödeneklerinin, ek ödenekleri ödendi. Piyasaya borçlar ödendi. Yerel bütçe yüzde 20 artı verdi. Tarıma, çiftçiye olan borç ödendi. Kasım-Aralık Maaşları ve 13. maaşlar sorunsuz olarak Türkiye’den katkı almadan ödendi. Lefke 6. İlçe oldu. Sağlık alanında yatırımlar başladı. Güzelyurt hastanesinin temeli atıldı. Trenyolu polikliniği yeniden düzenlendi, Nalbantoğlu’nun yükü azaltıldı. Gazimağusa ve Lefkoşa hastanelerinde gözle görülür iyileştirmeler oldu. Karayollarında ciddi iyileştirmelerle ilgili ihalelere çıkıldı. Muhasebe meslek yasa tasarısı mecliste. Burs kriterleri değiştirildi ve yıllık 9 milyar tasarruf sağlandı.

Çalışma yaşamına ilişkin önemli adımlar atıldı. E- maliye ve e-vergi projeleri devam etmekte. Teşvik mevzuatı çıkarıldı. Tarım strateji belgesi yayınlandı. Belediyeler değişiklik yasa tasarısı hazır. Fonların 8’i kapandı, 8’i de komitede. TC-KKTC arasında imzalanan Turizm İşbirliği Eylem Plan uyarınca çalışmalar devam ediyor. STK’larla yer ürünlerin yurt dışında pazarlanması için mutabakat sağlandı. TSE ile işbirliği anlaşması imzalandı. Bankacılık Değişiklik Yasa Tasarısı Önergesi Meclis Alt Komitesi’nde”

“HALKIN GÜNDEMİNDE HÜKÜMETİN DURUMUNU KALDIRMAK İSTİYORUZ”

Müzakerelerin ENOSIS kararı nedeniyle durma noktasına geldiğini dile getiren Özgürgün, Meclisin bunu yakın zamanda değerlendireceğine emin olduğunu belirtti.

Özgürgün, azınlık hükümeti söylemleri ve güvensizlik önergesinin, bunun hükümetin göreve halk iradesine sahip bir halde devam etmesi açısından önemli olduğunu kaydetti.

Hükümetin güvenoyu alarak göreve devam edeceğine inanç belirten Özgürgün, “Biz bugünkü güven oylamasında halkın gündeminde hükümetin durumunu kaldırmak istiyoruz. Bunun için de güvensizlik önergesine sorumluluk gereği ret oyu vereceğiz” dedi.

“MESAİ SAATLERİ SENDİKALARLA UZLAŞMA SONUCU OLDU”

Bunun üzerine yerinden söz alan CTP Milletvekili Özkan Yorgancıoğlu, 2016-2018 mali işbirliği protokolünde yer alan turizm yatırımlarının ihalesiz yapılamayacağı kuralına uyulup uyulmadığını sordu. Yorgancıoğlu, Meclis’ten geçen bu protokol gereği yaz mesaisi 3 ay sürecek şartına uyulmayarak 4 ay yaz mesai yapıldığını kaydetti.

Özgürgün ise protokol çerçevesinde teknik takibin teknik heyetler tarafından yapıldığını dile getirerek, kendilerine verilen bilginin protokolün işlemesinde hiçbir sıkıntı görülmediği yönünde olduğunu söyledi.

Yaz mesaisi konusundaki ayarlamaya değinen Özgürgün,3 ay yerine 4 ay yaz mesai yapılmasının sendikalarla uzlaşma sonucu olduğunu dile getirdi.

Ardından güvensizlik önergesinin gündeme alınıp alınmamasıyla ilgili oylama yapıldı. Önergenin görüşülmesi alınması 27 ret oyuyla reddedildi.