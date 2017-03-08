Özgürgün İş Kadınları Derneği heyetini kabul etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, İş Kadınları Derneği’nden bir heyeti kabul etti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün kabulde yaptığı konuşmada, girişimciliğin kadınlardan gelmesinin çok daha güzel olduğunu belirterek, kadın girişimlerin daha etkili ve verimli olduğunu söyledi.

Başbakanlıktan yapılan açıklamaya göre, İş Kadınları Derneği’nin çalışmalarını uzaktan takip ettiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, derneğin yapacağı projelere Başbakanlık olarak gereken desteğin verileceğini bildirdi.

Başbakan Özgürgün, kadınların çalışmasını desteklediğini belirterek, ülkede yasama ve yargının başında da kadın bulunduğuna dikkat çekti.

EKİNGEN

İş Kadınları Derneği Başkanı Şenay Ekingen de derneğin 10 yıl önce 27 Mart’ta kurulduğunu belirterek, faaliyetleri hakkında bilgi aktardı.

Kadınları desteklemeyi, motive etmeyi ve gençlere örnek olmayı hedeflediklerini ifade eden Ekingen, girişimcilik ve ekonomi eğitimi konusunda eksiklikler olduğunu, hükümetin düzenleyici ve sektörler üzerinde kontrol edici olması gerektiğini kaydetti.

İş Kadınları Derneği Başkanı Ekingen ziyaretin anısına Başbakan Özgürgün’e anı hediyesi ve “Girişimci Kadınların Başarı Öyküleri-1” isimli kitabı takdim etti.

Başbakan Özgürgün de ziyarette bulunan İş Kadınlar Derneği üyelerine Dünya Kadınlar günü dolayısıyla çiçek verdi.