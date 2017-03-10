Özgürgün, İstanbul’a gitti
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Aydın Üniversitesi’nin davetlisi olarak, konferans vermek üzere 10.30 sıralarında İstanbul’a gitti.
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Aydın Üniversitesi’nin davetlisi olarak, konferans vermek üzere 10.30 sıralarında İstanbul’a gitti.
Başbakan Özgürgün İstanbul’da, Aydın Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Kıbrıs konulu konferans verecek.
Özgürgün, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının Fransa’nın ESBVA-LM Takımı ile İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşmasını izleyecek.
Başbakan Özgürgün temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam adaya dönecek.
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