Lefkoşa15 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
  • Evli kadınlar daha stresli
  • Issız bir adada yalnız yaşayan eski milyoner
  • "Yatakta kitap okumak, uykusuzluğa neden olabilir"
  • İnternetteki büyük tehlike
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Özgürgün, İstanbul’a gitti
Özgürgün, İstanbul’a gitti

Özgürgün, İstanbul’a gitti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Aydın Üniversitesi’nin davetlisi olarak, konferans vermek üzere 10.30 sıralarında İstanbul’a gitti.

A+A-

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Aydın Üniversitesi’nin davetlisi olarak, konferans vermek üzere 10.30 sıralarında İstanbul’a gitti.

Başbakan Özgürgün İstanbul’da, Aydın Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Kıbrıs konulu konferans verecek.

Özgürgün, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının Fransa’nın ESBVA-LM Takımı ile İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşmasını izleyecek.

Başbakan Özgürgün temaslarını tamamlamasının ardından bu akşam adaya dönecek.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.