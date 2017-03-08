Özgürgün kadın bürokratları kabul etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü nedeniyle kadın bürokratları kabul etti.

Başbakanlık’tan yapılan açıklamaya göre ziyarette konuşan Özgürgün, kadınları bir günde değerlendirmenin doğru olmadığını, ancak farkındalık oluşturulması için böyle bir günün kutlanmasının anlamlı olduğunu belirtti.

Özgürgün, yönetimde görev alan kadınların devlet kademelerinde çok önemli görev üstlendiğini, kadınların sadece yönetimde değil, kültürel ve sportif alanlarda da önemli başarılar sağladığını, bu başarıların daha da artmasını temenni ettiğini söyledi.

Kadınların yönetimde daha fazla görev almasının ülkenin çağdaşlığını da gösterdiğini ifade eden Başbakan Özgürgün, kadınların her alanda başarılı olduğunu, bu başarının Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı ve Polis Teşkilatında da görüldüğünü, buralardaki kadın çalışan sayısının artması için GKK Komutanı ve Polis Genel Müdürü’ne görüşlerini aktardığını kaydetti.

Kadın bürokratları temsilen konuşan Denetleme Kurulu Başkanı Canan Cankaya da, kadın bürokrat sayısının arttığını ifade ederek, kadınlara desteğinden dolayı Başbakan Özgürgün’e teşekkür etti.