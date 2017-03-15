Özgürgün, KKTC Merkez Bankası Yeni Başkanı’nı kabul etti
Başbakan Hüseyin Özgürgün, göreve yeni başlayan KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ı kabul ederek bir süre görüştü.
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Başbakan Hüseyin Özgürgün, göreve yeni başlayan KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ı kabul ederek bir süre görüştü.
Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mehmet Emin Özcan’a görevinde başarılar diledi.
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