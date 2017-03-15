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Özgürgün, KKTC Merkez Bankası Yeni Başkanı’nı kabul etti

Özgürgün, KKTC Merkez Bankası Yeni Başkanı’nı kabul etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, göreve yeni başlayan KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ı kabul ederek bir süre görüştü.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün, göreve yeni başlayan KKTC Merkez Bankası Başkanı Mehmet Emin Özcan’ı kabul ederek bir süre görüştü.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Mehmet Emin Özcan’a görevinde başarılar diledi.

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