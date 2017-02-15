Özgürgün: "KKTC'nin hiçbir noktası pazarlığa açık değildir”

Emir Ertorun

Başbakan Hüseyin Özgürgün, KKTC'nin hiçbir noktasının pazarlığa açık olmadığını, hiçbir toprağının verilmeyeceğini belirtti.

Özgürgün, yenilenerek, hizmete açılan Aslanköy - Paşaköy yolunda incelemelerde bulundu. Başbakan Özgürgün, Paşaköy köy meydanında vatandaşlarla da bir araya gelerek, vatandaşların sorunlarıyla taleplerini dinledi ve sorularını yanıtladı.

Başbakan Hüseyin Özgürgün'e incelemeleri sırasında bazı bakan ve milletvekilleriyle, belediye başkanları, bürokratlar ve diğer yetkililer eşlik etti.

Burada yaptığı konuşmada, Mesarya bölgesine yatırımların süreceğini kaydeden Özgürgün, KKTC'nin hiçbir noktası, bölgesi ve köyünün pazarlığa açık olmadığını, hiçbir toprağının verilmeyeceğini belirtti. Özgürgün, müzakerelerde bazı yerlerin verilmesi gibi taleplere karşı "hayır" yanıtlarını bu bölgelere yapacakları yatırımlarla göstereceklerini kaydetti.

Başbakan Özgürgün, bu topraklara yapılan her yatırımın, Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda eşit, adil ve onurlu bir şekilde yaşaması için her türlü kalkınmasını sürdürdüğü mesajını verdiğini de vurguladı.

Özgürgün, bu yatırımları yaparken de kendilerine destek veren ve her zaman işbirliği içinde yanlarında olan Türkiye Cumhuriyeti ile Kıbrıs Türk halkının güvenliğini sağlayan Türk Silahlı Kuvvetlerine şükran borçları olduğunu söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, hükümet olarak KKTC'nin her bölgesini yatırım ve genişleme noktası olarak gördüklerine vurgu yaparak, hem gençlik ve spora hem de altyapıya önem verdiklerini kaydetti.

Bu bölgelerin verileceği veya birileri tarafından talep edildiği gibi konulara önem vermediklerini, çünkü KKTC'nin hiçbir noktasının pazarlığa açık olmadığını vurgulayan Özgürgün, her bölgeye yatırımların daha hızlı halka ulaşması için çalıştıklarını söyledi.

Bazı projelerin başladığını bazı projelerin ise başlayacağını ifade eden Özgürgün, ülkede Yeşilırmak'tan Dipkarpaz'a her noktaya aynı yatırımı götürmek için çalıştıklarını kaydetti.

Akıncıların da hiçbir pazarlığa açık olmadığını bu yüzden bu bölgeye gösterdikleri önemi altyapı yatırımlarıyla gösterdiklerini ifade eden Özgürgün, ülkede yol altyapı spor sosyal ve kültürel yatırımların süreceğini vurguladı.

Kırsal kesim arsası talebini de gündemine alacağını söyleyen Özgürgün, bu tip yatırımları derhal gündeme alıp sonuçlandıracaklarını kaydetti.

“TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKACAĞIZ”

Özgürgün, KKTC'nin hiçbir noktasının, sınır çizgisinin bir yere verilemeyeceğini ve tartışılamayacağını ifade ederek, bu tip taleplere "hayır" yanıtlarını buralara yapacakları yatırımlarla göstereceklerini söyledi.

"Toprağımıza sahip çıkacağız, yatırımlarla sahip çıkacağız" diyen Özgürgün, Meserya bölgesine sahip çıkacaklarını, bölgede çiftçiler ve hayvancılığın mümkün olduğu kadar destekleneceğini kaydetti.

Özgürgün, bu topraklara yatırım yapmanın Kıbrıs Türk halkının bu topraklarda eşit, adil ve onurlu bir şekilde yaşaması için her türlü kalkınmasını sürdürdüğü mesajını vermek anlamını taşıdığını da işaret etti.

Kendilerine her zaman destek veren Türkiye Cumhuriyeti ve TSK'ya da şükran borçları olduğunu söyleyen Özgürgün, özetle şöyle konuştu:

"Kıbrıs meselesi Türkiye ile birlikte yürütülebilir. Türkiye ile birlikte bu topraklarda Türk bayrağını dalgalandırmaya devam edeceğiz ve KKTC'nin güçlenmesi için elimizden geleni yapacağız. Kıbrıs'ta çözüm olur olmaz bilemeyiz ama biz mutluluk içinde yaşayacak nesiller için çalışmayı sürdüreceğiz. Türkiye ile birlik ve beraberlik içinde işbirliğiyle KKTC güçlenmeye devam edecek, haklarımız aynen korunacak."

DÜRÜST VE ÇAVUŞOĞLU

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst de, bugün iki köy için de önemli bir gün olduğunu belirterek, yolun hükümet, Türkiye Büyükelçiliği ve bakanlığa bağlı karayolları dairesi işbirliğinde yenilendiğini işaret etti.

Önem sırasına göre projelerin her bölgede süreceğini ifade eden Dürüst, bölgeye hizmet ve yatırımların süreceğini vurguladı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da söz alarak, yarın hayvancılara yönelik 7 milyon TL'lik bir hibe programı açıklayacaklarını söyledi.

TÜLÜCÜ

Aslanköy ile Paşaköy arasındaki ulaşımı sağlayan yaklaşık 6 kilometrelik yolun iki köy arasındaki ulaşımı rahatlatacağına inanç belirten Paşaköy Belediye Başkanı Habil Tülücü, sürekli sel baskını olan yolda köye giriş çıkışların engellediğini, bu yüzden yol yenilenmesiyle bu sorunun giderildiğini anlattı. Tülücü, diğer yolların da hükümet desteğiyle düzeltileceğine inanç belirtti.

Tülücü, köydeki gençlere kırsal kesim arsası verilmesi için de Başbakan'dan destek istedi.