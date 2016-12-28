Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin özel bir ilçe olması gerektiğini; kumarhane olmadan, özelliklerini bozmadan sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuyla yatırım cenneti olabileceğini söyledi. Önceki gün ilçe yapılan Lefke’yi ziyaret eden Başbakan Özgürgün, Lefke Spor Kulübü’nde bölge halkı ile bir araya geldi.

Başbakana ziyaretinde Güzelyurt Kaymakamı Tevfik Direnç, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Kemal Dürüst, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, UBP Genel Sekreteri ve Milletvekili Oğuz Dursun ve bazı milletvekilleri de eşlik etti.

Hüseyin Özgürgün, bölgedeki nüfusun azalması, okulların kapatılma tehlikesi ile karşı karşıya kalması ve hastanenin durumunun iyileştirilmesinin mevcut yapı ile aşılmasının mümkün olmadığından, bölgenin ilçe yapılmasının gündeme getirildiğini söyledi.

Lefke’de geçici tedbirlerin yerine, merkez haline getirilmesi düşüncesini savunduğunu kaydeden Özgürgün, Lefke halkı ve meclisten gelen destekle Lefke’ye merkez hakkının sorunsuz geri verildiğini belirtti.

Yasanın geçmesiyle Lefke’de hastane ve okulların ilçe ölçeğinde ve donanımında olacağını kaydeden Özgürgün, “Bu, Lefke’nin 42 yıllık duraksamasından gelişimine devam etmesi arasındaki adımdır” dedi.

Yasanın Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmasının ardından Lefke’deki mahkemeler binasının yeniden tadilatına başlanacağını ve Lefke’ye iki yargıç atanacağını kaydeden Özgürgün, Cittaslow ağı üyesi olan Lefke’ye yatırımların cittaslow kriterlerine uygunluğunun aranmasının da şart olduğunu söyledi.

Güzelyurt- Lefke yolunun tamamlanmasıyla Havaalanı Lefke arasının 45 dakikaya düşeceğini, limanda da yatırıma gidilebileceğini belirten Özgürgün, “Lefke ilçesi özel bir ilçe olmalıdır, yani kumarhane olmamalıdır. Lefke’nin özelliklerini bozmadan, sosyal, kültürel ve tarihsel dokusuyla birlikte yatırım cenneti olabilir” dedi.

Özgürgün, geçmişte yapılan maden çıkarma çalışmalarından dolayı çevre kirliliğinin halen temizlenemediği Lefke’de maden arama faaliyetine müsaade edilemeyeceğini söyledi.

13 köy ve bucağın Lefke’ye bağlandığını kaydeden Özgürgün, belediyenin de güçlenmesi için destek verileceğini söyledi.

Kırsal kesim arazisi dağıtımı yönündeki bir soruya karşılık İçişleri Bakanı Kutlu Evren, bölgede kırsal kesim dağıtımının en son 1989’da yapıldığını, Çamlıköy yolu üzerinde ve Aplıç bölgesine iki arazi ile ilgili parselasyon çalışmasının başlatıldığını kaydetti.

Kemal Dürüst, Başbakan Özgürgün’ün Lefke’nin ilçe olabilmesi için ortaya özel bir ilgi koyduğunu kaydetti.

Dürüst, Güzelyurt- Lefke yolu ile ilgili olarak ise, firmadan kaynaklanan sıkıntıların aşıldığını, çalışmaların iki çemberde yeniden başladığını ve hızlandırıldığını söyledi.

Gemikonağı- Çukurgalif yolunun keşfinin de yapıldığını kaydeden Dürüst, 1.5 milyon TL maliyeti olan bu yoldaki çalışmalarla birlikte, 2017’de Cengiz Topel Hastanesi bölgesindeki tehlikeli bir kavşakta da çalışmaların yapılacağını söyledi.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya, Lefkeliler açısından dün tarihi bir gün olduğunu söyledi.

Başbakan’a ortaya koyduğu iradeden dolayı teşekkür eden Kaya, Lefke’nin ilçe yapılmasının ekonomik ve psikolojik gerekçeleri bulunduğunu da kaydetti.

Devlet- Cittaslow ilişkisinin tam olarak tesis edilemediğini kaydeden Kaya, cittaslow sayesinde ülkeye bir tanınmışlık geldiğini söyledi.

Kaya, Lefke’nin çok büyük potansiyele sahip bir bölge olduğuna inandığını ifade etti.

UBP Milletvekili Ali Pilli ise, Lefke bölgesinin korunmasının çok önem arz ettiğini, bu amaçla imar planının bir an evvel hazırlanması gerektiğini söyledi.

UBP Milletvekili Menteş Gündüz ise, LAÜ’de Denizcilik Fakültesi açılması ve Lefke bölgesine bir marina yapılmasının bölgeye büyük katkı sağlayacağına inandığını söyledi.

Spor Dairesi Müdürü Hüseyin Cahitoğlu ise, Lefke 16 Ağustos Zafer Standında tribünlerin açık bölümünün üstünün 2017’de kapatılacağını söyledi.