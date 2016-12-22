Özgürgün: "Lefke’nin gelişmesi ciddi ivme kazanacak"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin ilçe olmasına yönelik yasa tasarısının, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde oy birliği ile onaylanmasından memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Lefke’nin ilçe olmasının bölgenin sosyo-ekonomik ve kültürel gelişmesini sağlayacağını ve bölgeye yatırım gideceğini söyledi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin ilçe olmasının uzun süredir gündemlerinde olduğunu ifade ederek, “Lefke 1974 öncesinde Kıbrıs’ın güzide ilçelerinden biriydi” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin ilçe olmasına yönelik yasa tasarısının, Cumhuriyet Meclisi Hukuk, Siyasi İşler ve Dış İlişkiler Komitesi’nde oy birliği ile onaylanmasını değerlendirdi.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, BRTK muhabirinin sorusu üzerine konu hakkında açıklama yapan Başbakan Özgürgün, Lefke’nin son Kaymakamı’nın Erol Bayram olduğunu ve bunun kendisinin çocukluk yıllarına denk geldiğini anımsatarak, “O dönemde biz, Lefke’de hem kaymakamın, hem mahkemelerin, hem polis müdürünün, hem daire müdürlerinin olduğunu hatırlıyoruz. 1974’den sonra her nedense bu hakkını kaybeden Lefke, uzun bir süre bu sıkıntıyı aşmak için sesini duyurmaya çalıştı ama aradan 40 yılı aşkın zaman geçmesine rağmen sorunlar büyüdü” dedi.

Lefke’de hastahane, mahkeme, itfaiye binalarının atıl vaziyette kaldığını ve sorunların büyüdüğünü kaydeden Başbakan Özgürgün, Lefke’ye 1974’deki hakkını geri verdiklerini ve o günlere yeniden dönecek kapasitesi olduğunu belirtti.

Lefke Gazi Lisesi’nin ve ülkedeki ilk meslek liselerinden olan Cengiz Topel Endüstri Meslek Lisesi’nin köklü geçmişlerinin Lefke’nin ilçe olmasına dayandığını aktaran Başbakan Özgürgün, Lefke’nin yıllardır geriye gidişini durduracaklarını, öğrenci sayısı 12 bine varan üniversitesiyle de gelişmeye alt yapısının hazır olduğunu vurguladı. Başbakan Özgürgün, ilk önce Cengiz Topel Hastanesi’ndeki sorunların kökünden nasıl halledileceğini düşündüklerini ancak sonra, detaylarla uğraşmak yerine, Lefke’nin öncelikle ilçe olması gerektiğine karar verdiklerini belirtti.

Başbakan Özgürgün Lefke’nin ilçe olma kararının komitede oybirliği ile geçmesinden büyük memnuniyet duyduğunu belirterek, kararın hayırlı olmasını diledi ve kararın, Salı günü de Meclis Genel Kurulu’ndan da oy birliği ile geçeceği umudunu dile getirerek böylece resmiyet kazanacağını, bu anlamdaki sıkıntının giderileceğini kaydetti.

“LEFKE’NİN GELİŞMESİ CİDDİ İVME KAZANACAK”

Kararın, Lefke’nin gelişmesi için önemli bir adım olduğunu dile getiren Başbakan Özgürgün, “Bu, Lefke bölgesinin, hem sosyo-ekonomik hem kültürel gelişmesine hem de bu anlamdaki bütün faaliyetlere ciddi bir ivme kazandıracak” dedi.

Bir çok altyapı tesislerinin Lefke’ye gideceğini, temel devlet kurumlarının yeniden ilçeye taşınacağını, hastanenin bir ilçe hastanesi haline geleceğini ve bunların bir çok köklü sorunun çözülmesi demek olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, ilçe teşkilatlanması içinde sorunların çözüleceğini ve bölgeye yatırımların gideceğini, Lefke’nin böylelikle daha da gelişeceğini sözlerine ekledi.