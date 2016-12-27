Başbakan Hüseyin Özgürgün, Lefke’nin ilçe olması konusunun 1974’ten beri tartışıldığını, ilçe olmamanın bölge halkını ve ekonomisini gerilettiğini kaydetti.

İlçeleşmenin ilk adım olacağını; hastane, mahkeme, devlet binalarının bölgede mevcut olduğunu söyleyen Özgürgün, ilçeleşmenin ilçenin gerilemesinin durdurulmasında bir adım olacağını belirtti.

Özgürgün, kararın siyasi olmadığını, tüm Meclis’in bu konuda net tavrı olduğunu kaydetti.

Seçilecek milletvekilleri ve devletin kurumlarının, gerileyen yapı üzerinde çalışma yapacağını dile getiren Özgürgün, merkezleşme ile her alanda ilerlemenin yaşanacağına inanç belirtti.

Mali konuda hükümetin üzerine düşeni yapacağını söyleyen Özgürgün, devletin her kurumu ve birimiyle bölgeye hizmet vereceğini kaydetti.

Özgürgün, bölgede milletvekili sayısının Yüksek Seçim Kurulu kararıyla belirleneceğini, Lefke’den seçilecek olanların da yeni sisteme göre tüm ülke genelinden oy alacağını anımsattı.

Bölgede iki sınır kapısı bulunduğunu söyleyen Özgürgün, Aplıç Kapısı ile ilgili çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu belirtti.

Özgürgün, Lefke’ye yeni bir çehre ve yapı gerekli olduğunu söyleyerek, atılması gereken adımların süratle atılması konusunda üzerlerine düşeni yapacaklarını, her hükümetin de üzerine düşeni yapması halinde bölgenin 42 yıl önce kaybettiği durumu yeniden kazanacağını kaydetti.

Cittaslow olarak o bölgenin ruhuna uygun yatırımların yapılması konusuna önem verdiklerini dile getiren Özgürgün, bunu gözeteceklerini, buna yönelik yatırımlar yapılmasını sağlamaya çalışacaklarını belirtti.

LAÜ konusunda talep edilen nakdi yardımın bütçeye konduğunu dile getiren Özgürgün, ilçeleşme için gereken maddi kaynağın ise yedek ödenek kaleminden karşılanacağını söyledi.

Özgürgün, Lefke’nin İskele’den farklı olduğunu, bölgenin altyapısının hazır olduğunu kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, “Mülki Yönetim ve Bölümleri Yasa Tasarısı” oybirliğiyle kabul edildi.