Özgürgün: "Maraş ile Erenköy değiş tokuş edilebilir"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bugün Rum basınında yer alan demecinde, Kıbrıs konusunda yaşanan gelişmeleri değerlendirdi.

Kathimerini gazetesinde yer alan demecinde “güvenlik ve garantilerin Kıbrıs Türk tarafının kırmızı çizgisi olduğunu” ifade eden Başbakan Özgürgün, “yapılan son kamuoyu yoklamalarında halkın yüzde 80’inden fazlasının, sistemin korunmasından yana tavır takındığını” söyledi.

“Harita Sunulması Akıncı’nın Hatası” başlığıyla yayımlanan demece göre Özgürgün, “yönetimle ilgili konuların, başkan ve başkan yardımcısının yetkilerinin çok karmaşık bir şekilde yazıldığını ve sorunlar ortaya çıkacağını” belirtti.

Gazete, Özgürgün’ün gazeteye verdiği demecinde “Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, kapalı şehir Maraş’ın Erenköy kıyı bölgesiyle (Erenköy’ü Kıbrıs Türk tarafıyla birleştirecek olan bir kıyı bölgesi) değiş tokuş edilmesini teklif ederek, Kıbrıs sorununda yeni bir öneri ortaya koyduğunu söylediğini” de aktardı.

Gazeteye göre, Cumhurbaşkanı Akıncı’nın konunun tamamına duygusal bir şekilde yaklaştığını da ileri süren Özgürgün, kendilerinin mevcut aşamada harita sunulmasının yanlış bir hareket olduğunu düşündüklerini ifade etti.

“Ellerinde güçlü bir kağıt tutmakta olduklarını” dile getiren Özgürgün, “Cumhurbaşkanı Akıncı’nın bundan vazgeçmeyi seçtiğini” öne sürdü.

Özgürgün’ün gazeteye demecinde, garantiler konusunda sistemin gözden geçirilmesine kapıyı kapamadığı yorumunda da bulunan gazete, Özgürgün’ün “müzakerelerin kilitlenmesi durumunda B planınız var mı” sorusunu yanıtladığını da kaydetti.

Gazeteye göre Başbakan Hüseyin Özgürgün, B planının Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yoluna devam etmesi gerektiği şeklinde olduğunu belirterek, sözlerinin devamında “kendi demokrasisi ve bağımsız yargısıyla, biz kendi devletimize sahibiz” ifadelerini de kullandı.