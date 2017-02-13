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  3. Özgürgün: "Müzakere sürecine indirilen en ağır darbe"
Özgürgün: "Müzakere sürecine indirilen en ağır darbe"

Özgürgün: "Müzakere sürecine indirilen en ağır darbe"

Özgürgün, yarın yapılacak Cumhuriyet Meclisi birleşiminde, Rum Meclisi'nin kararını değerlendirerek gerekli yanıtı verecek ortak karar üretme adına Meclis Başkanlığı’na girişimde bulunacaklarını açıkladı.

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Başbakan Hüseyin Özgürgün, Rum Temsilciler Meclisi'nin Enosis'in Rum okullarında kutlanması yönünde aldığı karar, Kıbrıs konusunda  sürdürülmeye çalışılan  müzakere sürecine indirilen en ağır darbe olduğunu söyledi.

Özgürgün, yarın yapılacak Cumhuriyet Meclisi birleşiminde, Rum Meclisi'nin kararını değerlendirerek  gerekli yanıtı verecek ortak karar üretme adına Meclis Başkanlığı’na girişimde bulunacaklarını açıkladı.

Başbakan Özgürgün, konuyla ilgili olarak yaptığı yazılı açıklamada, Rum Meclisinin bu kararının, Rum-Yunan ikilisinin 1968’den beri sürdürülen müzakerelerin hiçbir sürecinde Kıbrıs'ta iki halkın eşitliğine dayalı  bir federal çözüm  niyeti taşımadığını  anlamayanlara ya da anlamak istemeyenlere bir kez daha net bir biçimde gösterdiğini kaydetti.

EOKA'nın uzantısı faşist ELAM  örgütünün siyasi kimlikle  Rum Meclisi'ne taşımasının ürünü olan "Enosis" kutlamasının okullara sokulmasının, Rum tarafında adanın  tümüne sahip olma hayallerinin güçlü zemin bulduğunun en büyük kanıtı olduğunu belirten Özgürgün, şunları dile getirdi:

“Türk düşmanlığını her fırsatta  sergilemekten geri durmayan 3 milletvekili ile ırkçı bir azınlığın  önerisinin Meclisten onay almasının başka anlaşılır  izahı olamaz

Partisinin de katkılarıyla onaylanan bu kararla Rum lider Anastasiades'in müzakere masasına  adeta yeni bir başlıkla "Enosisi" taşıması, sürece son noktayı koymakla eş anlamlıdır.

Yıllardır değişmeyen Rum zihniyetinin temsil edildiği Rum Meclisi'nin 1967 Enosis kararı ile 1950 Enosis Plebisitinin okullarda kutlanması kararları kaldırılmadan sürdürülecek müzakereler, zaman kaybının ötesinde, sürece olumlu katkı koyan tüm taraflara saygısızlıktır.”

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