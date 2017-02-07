Özgürgün: "O kadar güçlü demokrasi var ki 42 yılda 42 hükümet kuruldu"

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Hürriyet gazetesi, Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği ile Taşyapı’nın katkılarıyla gerçekleştirilecek “Kuzey Kıbrıs’ı Keşfet” organizasyonun tanıtımına katıldı.

Etkinlikte konuşan Özgürgün, KKTC demokrasisine vurgu yaptı.‘Güçlü bir hukuk sistemi oluşturulduğunu’ kaydeden Özgürgün; ‘demokratik, şeffaf ve tüm kurumlarıyla sağlam bir devlet var sivil toplum örgütlerinin gücü anlamında da birinci sırada olduğumuza eminim’ ifadelerini kullandı.

‘O kadar güçlü demokrasi var ki 42 yılda 42 hükümet kuruldu’ diyen Özgürgün, yakalanan demokrasi kültürünün KKTC’yi bundan sonrasına taşıyacağını’ kaydetti.

Başbakan Hüseyin Özgürgün; Kıbrıs konusuna da değindi.‘Sağlıklı ve güçlü Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisinde eşit siyasi haklara sahip iki devletin anlaşması’ gereğine vurgu yapan Özgürgün, ‘Yunanistan Dışişleri Bakanı’nın dediği gibi adada tek bir Kıbrıs Türk bayrağının dalgalanmadığı çözümse böyele bir çözüm olması mümkün değil’ dedi.

Özgürgün, Kıbrıs konusunda bugüne kadar 4’ü New York’ta 3’ü İsviçre’de olmak üzere 7 zirve yapıldığını hiçbirinde sonuca ulaşılamadığını anımsatarak, ‘karşı tarafın Kıbrıs’ta herhangi birTürk varlığına tahamülü olmadığının görüldüğünü’ ifade etti.

Siyasi eşitlik ve garantörlüğe dayalı bir çözüm olmaması halinde KKTC’nin yoluna devam edeceğini kaydeden Özgürgün; ‘KKTC kendi yoluna sağlıklı güçlü ve en az güneydeki devlet kadar yasal olarak yoluna devam edecektir’ dedi.

Özgürgün KKTC’nin güçlenmesinde ekonominin önemine de işaret ederek; turizm, eğitim ve tarımın öne çıktığını söyledi.