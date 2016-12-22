Özgürgün: "Okulların burayı ziyaret etmemelerine üzüldüm"

Tuğçe Ülkü Aydın

Başbakan Hüseyin Özgürgün, adada bir anlaşma olması taraftarı olduklarını ifade ederek, “yapılacak anlaşma, bundan sonra geçmişi yaşatmayacak bir anlaşma olmalı” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün ve İçişleri Bakanı Kutlu Evren, 21-25 Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etti.

ERSAN

Şehitler için 1 dakikalık saygı duruşunun ardından konuşan Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği Başkanı Ertan Ersan, Başbakan Özgürgün ve Bakan Evren’in derneklerini ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ersan, ülkede hemen hemen her aileden şehitler olduğunu söyledi.

Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’nin vatan topraklarının nasıl kurtarıldığının bir kanıtı olduğunu ifade eden Ersan, derneklerinin aziz şehitlere yaraşır şekilde çalıştığını kaydetti.

Deneklerini yaklaşık iki yıldır öğrencilerin ziyaret etmediklerini ve bundan duyduğu üzüntüyü dile getiren Ersan, derneği bugüne kadar 83 bin 350 kişinin ziyaret ettiğini belirtti.

Yurt dışından ve ülkenin çeşitli yerlerinden gelen ziyaretçilerin yanı sıra, derneklerini Rumların bile ziyaret ettiğini anlatan Ertan Ersan, KKTC’ye gelen herkesin derneklerini ziyaret etmesi gerektiğini söyledi.

Kıbrıslı Türklerin 1956’dan 1974’e kadar yaşadığı zor günlere ve acılara işaret eden Ersan, bu yıllar arasında şehit düşenler hakkında bilgiler verdi.

Çocuk, kadın, yaşlı genç demeden bir çok insanın şehit edildiğini, bir çok çocuğun ise anne babasız kaldığını anlatan Ertan Ersan, yeniden savaş ve geçmişte yaşanan acıların tekrar yaşanmasını istemediklerini vurguladı.

Müzakere sürecine de değinen Ersan, eşitlik, Anavatan Türkiye’nin etkin ve fiili garantisi, bayrak ve özgürlükten vazgeçilemeyeceğini söyledi. Ersan, Kıbrıslı Rumlarla yaşamaktan korktuklarını kaydetti.

Türkiye’de yaşanan terör olaylarına da dikkat çeken Ertan Ersan, şehit olanlara Allah’tan rahmet dileyerek, onları saygıyla andıklarını söyledi.

Kermiya’da bulunan ve 1987’de belgeleri verilen şehit çocuğu arsalarının hala altyapı çalışmalarının tamamlanmadığını belirten Ertan Ersan, bu çalışmaların bir an önce tamamlanarak, sahiplerine dağıtılması için de yetkililerden yardım talep etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Hüseyin Özgürgün de, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası nedeniyle ziyaret ettiklerini belirterek, “burayı unutmamamız ve unutturmamamız lazım, okulların ziyaret etmemesine üzüldüm” dedi.

Şehitlerin kanlarıyla sulanan toprakların KKTC devletinin kurulmasıyla taçlandırıldığını ifade eden Başbakan Özgürgün, Mutlu Barış Harekatıyla, Kıbrıslı Türklerin mutlu, barış ve huzur içinde yaşamaya başladıklarını anımsattı.

Müzakere sürecine de değinen Başbakan Hüseyin Özgürgün, varılacak bir anlaşmanın iki devlet gerçeğinden yola çıkılarak, siyasi eşitlik, sulandırılmamış iki kesimlilik ve TC’nin etkin ve fiili garantörlüğünden vazgeçilmeden yapılması gerektiğini vurguladı.

Başbakan Özgürgün, bu kriterlerin olmadığı bir anlaşmanın asla kabul edilemeyeceğini kaydetti.

1950’li yıllardan başlayarak 1974’e kadar çok kanlar döküldüğünü, şehitler verildiğini, vatanın kolay elde edilmediğini ifade eden Başbakan Özgürgün, gelinen noktanın gerisine gidilebilmesini asla düşünmediklerini, düşünülmemesi gerektiğini vurguladı.

Adada bir anlaşma olması taraftarı olduklarını da ifade eden Başbakan Özgürgün, “yapılacak anlaşma, bundan sonra geçmişi yaşatmayacak bir anlaşma olmalı” dedi.

Başbakan Özgürgün, hayatta olan tüm şehit ailelerine öncelikle başsağlığı, sonra da sağlık ve esenlikler diledi.

EVREN

İçişleri Bakanı Kutlu Evren de, Şehit Aileleri ve Malul Gaziler Derneği’ni ziyaret etmekten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şehitleri anarken, tüm şehit ailelerine başsağlığı diledi.

Şehit çocuğu arsalarıyla ilgili yaptıkları çalışmaları anlatan Bakan Evren, Elektrik Kurumu’na arsaların trafoları ile ilgili bir miktar para ödenerek, bir anlaşma yapıldığını söyledi.

Yapılan anlaşmayla 336 arsa için ihaleye çıkılacak noktada olunduğunu ifade eden Evren, en kısa zamanda çalışmaların tamamlanarak, şehit çocuklarına arsaların dağıtılacağını sözlerine ekledi.