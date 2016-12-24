Özgürgün: “Sağlık donanımını yükseltmek birincil hedef olmalı”

Gözde Süreç Sarı

Başbakan Hüseyin Özgürgün, bir ada ülkesi olan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık turizminin planlı bir şekilde teşviklendirilerek desteklenmesiyle, ülke ekonomisine girdisinin diğer turizm türlerine göre oldukça yüksek olacağını ifade etti.

KKTC Sağlık Turizmi Konferansı ve Çalıştayı, bugün Girne Elexus Otel’de başladı.

“Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi” kapsamında düzenlenen ve iki gün sürecek çalıştayda, sağlık turizmi konusunda bir rapor ortaya çıkarılması hedefleniyor.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan çalıştayın açılış konuşmalarını; Başbakan Hüseyin Özgürgün, Turizm Bakanı Fikri Ataoğlu, Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, Dünya ve Türkiye Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan yaptı.

ÖZGÜRGÜN: “SAĞLIK DONANIMINI YÜKSELTMEK BİRİNCİL HEDEF OLMALI”

Başbakan Hüseyin Özgürgün, günümüz dünyasında küresel rekabetin tüm sektörlerde alabildiğine hüküm sürdüğünü, turizm sektörünün de payına düşeni aldığını söyleyerek, insanoğlunun yaşadığı sürece verimli çalışmalar yapmak, ancak bunun için de sağlıklı olmak zorunda olduğunu belirtti.

Sanayileşme ve kentleşme sonucu gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde çevre sorunları ve beslenme bozukluklarının insanların sağlığını tehdit ettiğini ve işgücü verimini azaltan yaşam ortamına neden olduğunu dile getiren Özgürgün, “Özellikle deniz, güneş ve iklim kaynak olarak değerlendirilerek yararlanma yolları aranmış ve ekonominin arz talep kuralı içinde günümüzde sağlık turizmi olarak önemli bir turizm türü oluşturulmuştur” dedi.

Sağlık hizmetlerinin dünya ekonomisinde en hızlı gelişen, şekillenen tür olduğunu, dünyada 2010 yılı itibarıyla bu konuda ortaya çıkan ekonominin boyutunun 60 milyar ABD doları olduğunu söyleyen Özgürgün, bir ada ülkesi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nde sağlık turizminin planlı bir şekilde teşviklendirilerek desteklenmesiyle ülke ekonomisine girdisinin diğer turizm türlerine göre oldukça yüksek olacağını ifade etti.

Özgürgün, sağlık nedeniyle tercih edilen bir ülke olarak KKTC’nin uluslararası prestij açısından da önem taşıyacağını belirtti.

Özgürgün, denizi, güneşi, huzuru ve iklimi ile sağlık turizminin aradığı coğrafya olan KKTC’de sağlık donanımını istenen seviyeye yükseltmenin birincil hedef olması gerektiğini vurguladı.

ATAOĞLU: “SAĞLIK TURİZMİ İÇİN GEREKEN TÜM ÖZELLİKLERE SAHİBİZ”

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, ülkenin doğal, kültürel, tarihi ve turistik zenginliklerinin dünyanın dörtbir yanından gelen kişiler tarafından tatil amacıyla ve eğitim için tercih edildiğini söyledi.

Dünyada pek çok ülkenin sağlık turizmi pazarından kayda değer bir pay alabilmek için yarıştığını belirten Ataoğlu, ülkelerin buna yönelik özgün hükümet projeleri geliştirdiklerini ve sağlık turizmini ana turizm türlerinden biri haline getirdiklerini kaydetti.

Ataoğlu, 2016 yılı sonu itibarıyle otel doluluklarının yüzde 70’lere ulaştığını, göreve geldiği günden bugüne sektörlerle birlikte hareket ederek, kütle turizmini geliştirmek ve alternatif turizm çeşitlerine önem vererek, ülke içi turizm gelirlerini artırmak için çalıştıklarını kaydetti.

KKTC’nin, dünyada 87 ülke ve 148 ofisi birbirine online bağlayan sağlık turizmi online rezervasyon sistemi Map2heal’e kabul edildiğini dile getiren Ataoğlu, üyeliğin Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi başkanı Ahmet Savaşan ile Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak’ın çaba ve desteğiyle mümkün olduğunu kaydetti.

Ataoğlu, KKTC’nin coğrafi konumu, tarihi, turistik özellikleri, üniversite hastaneleri, tüp bebek merkezleri, uzman hekimleri, medikal masaj ve spa uygulamaları ve yaşlı-engelli turizminde sahip olduğu potansiyeli ile sağlık turizminde tercih edilmek için gereken bütün özelliklere sahip olduğunu vurguladı.

Dünyada 30 milyon kişinin şifa bulmak için yurt dışına gittiğini belirten Ataoğlu, KKTC hükümeti olarak, Kuzey Kıbrıs’ın da bu alanın aktörlerinden biri olabilmesi için, rol model olarak aldıkları Türkiye ile birlikte çalışarak, yatırım ve işbirliği olanaklarının gelişmesi için üzerine düşeni yapacaklarını kaydetti.

SUCUOĞLU: “EN BÜYÜK HEDEF KALİTEYİ YÜKSELTMEK OLMALI”

Sağlık Bakanı Faiz Sucuoğlu, KKTC’nin ada ülkesi olması ve coğrafi konumunun turizm açısından avantaj yarattığını söyledi.

Ülkede turizm ve eğitimin lokomotif sektörler arasında olduğuna vurgu yapan Sucuoğlu, sağlık turizminin değerinin son yıllarda anlaşılmaya başlandığını, bu alanda ciddi çalışma ve atılım yapılmasının planlandığını belirtti.

Sucuoğlu, devletin sağlık alanında bin yatak kapasitesine sahip olduğunu, özelde ise yaklaşık 400 yatak kapasitesi bulunduğunu, dolayısıyla toplamda yaklaşık bin 500 yatak kapasitesine sahip olunduğunu anlattı.

Ülkede, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin hizmet verdiğini, Girne Amerikan Üniveristesi Tıp Fakültesi’nin ise inşasının devam ettiğini söyleyen Sucuoğlu, bu yatırımların sağlık turizmine yönelik olduğunu kaydetti.

Bu anlamda en büyük hedefin kaliteyi yükseltmek olması gerektiğinin altını çizen Sucuoğlu, sağlık turizmi için adaya gelecek turistlerin, huzur, temiz bir çevre, kaliteli hizmet arayacaklarını söyledi.

Sucuoğlu, Rumların atılan her adımın önünü kesmeye ve engellemeye çalıştıklarını, en büyük sıkıntının bu olduğunu belirtti.

Hedeflere ulaşmak adına hükümetlerin ulaşımda yeni açılımlar hedeflemesi gerektiğini söyleyen Sucuoğlu, devlet veya özel sektör olsun, ulaşımda zenginliği artırmak gerektiğini kaydetti.

ÇAKMAK: “KIBRIS SAĞLIK TURİZMİNE ELVERİŞLİ”

Dünya Sağlık Turizmi Konseyi Kurucu Başkanı Emin Çakmak, Türkiye’nin azimli çalışma ile sağlık turizmi alanında dünyada hatırı sayılır bir noktaya geldiğini söyledi.

Sağlık turizminde 8 segmet bulunduğunu belirten Çakmak, Kıbrıs’ın iklim ve lokasyon olarak, sağlık turizmine elverişli olduğunu kaydetti.

Çakmak, eğitim alanında KKTC’nin çok iyi bir durumda olduğunu, üniveristelerin bu başarılarını sağlıkla pekiştirip, yeni tıp fakülteleri açarak bu alanda önemli bir destinasyon olabilecek bir konuma sahip bulunduğunu söyledi.

Map2heal web portalı hakkında bilgi veren Çakmak, Rum tarafının tüm engellemelerine rağmen KKTC’nin de bu portala üye olduğunu kaydetti.

SAVAŞAN: “PROJE 4 AYDA TAMAMLANACAK, RAPOR HAZIRLANACAK”

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan, konuşmasında “Sağlık Turizmini Geliştirme Projesi” konusunda bilgi verdi. Projenin bugün başlayan ve iki gün sürecek olan çalıştay ile başladığına işaret eden Savaşan, dört ayda tamamlanacağını kaydetti.

Savaşan, projenin sonunda ülke envanterinin çıkartılması, analizlerin yapılması, yasal altyapı ile teşvik sistemlerinin incelenmesi ve önerilelerin geliştirilerek Sağlık Turizmi Master Planı matrisinin hazırlanmasını hedeflediklerini ifade etti.

Projenin, sağlık ve turizm bakanlıklarının himayelerinde, TC Lefkoşa Büyükelçliği Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi desteği ve Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi yürütücülüğünde dört aylık bir çalışmanın ürünü olacağını kaydeden Savaşan, sağlık turizmi konusunda bir rapor ortaya çıkarma hedefinde olduklarını belirtti.

Savaşan konuşmasında projenin aşamaları, çalışma grubu, Proje Danışma Konseyi konusunda da bilgi verdi.