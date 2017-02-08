Özgürgün: "Seçim çağrısı yaptım, muhalefetten ses çıkmadı"

Star Kıbrıs ve Ada TV’ye açıklamalarda bulunan Başbakan Özgürgün, “Maksimum 9-10 ay içinde bir seçim kaçınılmaz. Seçim çağrısı yaptım, muhalefetten ses çıkmadı. Ortaya bir tarih koysunlar anlaşalım” dedi

BAŞBAKAN’DAN ÇARPICI SÖZLER

“Mali Protokolle ilgili Sayın Tuğrul Türkeş ile dün konuştuk, bir sorun yok. Hafta sonu buraya gelecek, yine istişare edeceğiz… Bir seçim, değişen yeni yasayı da düşünürsek oldukça maliyetli. Ekonomiye, iki üç katı maliyeti olacak. Seçimden korktuğum veya kaçtığım yok. Ortaya bir tarih koysunlar anlaşalım.”

BU İŞTEN NEMALANANLAR VAR

'Kıbrıs konusuyla ilgili martta yeniden konferans gündemde. Bu işten çok nemalananlar var. Garantör ülkelerin hiç işi yok mu ki, her ay toplanacak. İki tarafın beklentileri birbirinden uzak. Biz anlaşma dilencisi değiliz. Cumhurbaşkanı ile iletişimimiz yok. Bilgilendirme toplantılarına da katılmayacağım.”

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