Özgürgün, UBP Lefkoşa Kadın Kolları heyetini kabul etti

Başbakan Hüseyin Özgürgün, kadınların toplumun her alanında aktif ve önde olmasının çağdaş bir tablo olduğunu, bunun demokrasiyi ve ülkeyi güçlendireceğini söyledi.

Başbakan Özgürgün, siyasette ve bürokraside kadın sayısının arttığını ama yeterli olmadığını belirterek, “Kadın ne kadar aktif ise; çalışma hayatına, sosyal ve kültürel hayata ne kadar katılıyorsa o kadar çağdaş bir toplum var demektir. Kadın ne kadar geri kalıyorsa da o kadar geri kalmış bir toplum var demekti” dedi.

Başbakanlık’tan verilen bilgiye göre, Başbakan Hüseyin Özgürgün, Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla kendisine nezaket ziyaretinde bulunan Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa İlçesi Kadın Kolları Başkanı Nükte Olgun başkanlığındaki kadın heyetini kabul etti.

OLGUN

Nükte Olgun, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü nedeniyle Başbakan Özgürgün’ü ziyaret ettiklerini belirterek, Başbakan Özgürgün’e kadınlara verdiği değerden ötürü teşekkür etti.

ÖZGÜRGÜN

Başbakan Özgürgün de, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar günü nedeniyle bir çok etkinlik düzenlendiğini, bugünün bir güne sığdırılamayacağını, sadece farkındalık açısından günün önemli olduğunu belirterek, kadının toplumun en değerli varlığı olduğunu söyledi.

Kadının çalışma hayatında, kültürel alanda, sportif ve her alanda damgasının olduğunu ifade eden Başbakan Özgürgün, “Bir günde kutlamak doğru değil ama bir farkındalık yaratmak için de bu etkinliklerin yapılması son derece anlamlı. Başbakanlık ve UBP Genel Başkanlığı olarak kadınların özellikle siyasette yer alması için önemli adımlar attık” dedi.

Parti tüzüğünde eşitlik anlamında önemli değişiklikler yaptıklarını ve Başbakanlık olarak da kadın bürokrat sayısında artış sağladıklarını anlatan Başbakan Özgürgün, “Kadınlarımız aktif ve hep önde, bu özlenen, çağdaş bir tablodur. Bu, demokrasiyi de güçlendirir, ülkeyi de güçlendirir” diye konuştu.

Meclisteki kadın milletvekili sayısının yetersiz olduğunu, yeni yasaya göre, önümüzdeki seçimde bütün partilerin yüzde 30 kadın aday göstermek zorunda olduğunu kaydeden Başbakan Özgürgün, Meclis’te daha fazla kadın milletvekili görmek istediklerini söyledi.

Başbakan Özgürgün, “Kadın ne kadar aktif ise; çalışma hayatına, sosyal ve kültürel hayata ne kadar katılıyorsa o kadar çağdaş bir toplum var demektir. Kadın ne kadar geri kalıyorsa da o kadar geri kalmış bir toplum var demektir. Bu gün vesilesiyle tüm kadınların Dünya Kadınlar gününü kutluyorum” dedi.