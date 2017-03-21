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  3. Özgürgün: "Yapılan her iş bir sonraki günün daha iyi olacağının habercisi"
Özgürgün: "Yapılan her iş bir sonraki günün daha iyi olacağının habercisi"

Özgürgün: "Yapılan her iş bir sonraki günün daha iyi olacağının habercisi"

Başbakan Hüseyin Özgürgün topraklara kök salmanın koşulunun üretim, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

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Yılmaz Yakar

Başbakan Hüseyin Özgürgün topraklara kök salmanın koşulunun üretim, tarım ve hayvancılığı güçlendirmek olduğunu vurguladı.

Başbakan Özgürgün, “Hayvancılığı ve tarımı  ayakta tutamazsak, güçlendiremezsek, bu topraklarda kök salamayız” dedi.

Başbakan Hüseyin Özgürgün Gazimağusa Kaza Tarım Dairesi yeni hizmet binasının açılışını gerçekleştirdi.

Başbakan Özgürgün açılışta yaptığı konuşmada,  tarım ve hayvancığın  en geniş üretim sektörleri olduğunun altını çizerek,  Kıbrıs Türk halkını  ayakta tutmanın en büyük yolunun  bu sektörleri güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Özgürgün, hükümet olarak bu sektörlerin güçlenmesine büyük önem verdiklerini vurgulayarak, “Her koyduğumuz tuğla, her yatırım bir gün sonrası için verdiğimiz mücadelenin aynasıdır, göstergesidir” dedi.

Kıbrıs sorununun devam ettiğine dikkat çeken Özgürgün, “Kıbrıs’ta net olan bir tek şey Kıbrıs Türk halkının ilelebet sonsuza kadar var olacağıdır. Hizmet noktasında bunun için çalışıyoruz” dedi.

Ülkenin kalkınmasına konulan her tuğlanın, yapılan her işin  bir sonraki günün daha iyi olacağının habercisi olduğunu vurgulayan Özgürgün,  Kıbrıs Türk halkının başlattığı mücadelede  Türkiye olmadan en ufak bir ilerleme, gelişme sağlanamayacağını; Türkiyesiz Kıbrıs davasının yürütülemeyeceğini söyledi.

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ÇAVUŞOĞLU

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Nazım Çavuşoğlu da,  Kıbrıs Türk halkının  ilelebet bulunduğu coğrafyada var olacağını vurgulayarak, bunun baş mimarının da üreticiler olduğunu söyledi.

“Bu topraklarda var olmanın birinci yolu üretmektir” diyen Çavuşoğlu,  üretimin de çağdaş standartlarda olması gerektiğinin altını çizdi.

İlkel binalarda hizmet vererek, çalışanları mutsuz bırakarak  çağdaş üretim yapılamayacağını vurgulayan Çavuşoğlu, modern binanın  çağdaş üretim konusunda üreticileri de motive edeceğini kaydetti.

Çavuşoğlu, ülkede organik tarımın  kapısını da açacaklarını kaydetti.

Tarım Dairesi Müdürü Mehmet Akif Ünsal da, yıllardır Gazimağusa Tarım Dairesi’nin  sağlıksız koşullarda  hizmet verdiğini belirterek,  yeni binanın yapımında katkısı olanlara teşekkür etti.

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