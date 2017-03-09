Özgürgün, yarın İstanbul’a gidecek

Başbakan Hüseyin Özgürgün, Aydın Üniversitesi’nin davetlisi olarak, konferans vermek üzere yarın İstanbul’a gidecek.

Başbakanlık Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Başbakan Özgürgün, günü birlik gideceği İstanbul’da, Aydın Üniversitesi’ni ziyaret ederek, Kıbrıs konulu konferans verecek.

Özgürgün, daha sonra Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımının Fransa’nın ESBVA-LM Takımı ile İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak Avrupa Kupası çeyrek final karşılaşmasını izleyecek.

Başbakan Özgürgün temaslarını tamamlamasının ardından yarın akşam adaya dönecek.