Özkan: "Messi bile gelse 'Olmaz' diyeceğim"

Spor Toto Süper Lig ve TFF 1. Lig ekipleri içinde yabancı futbolcusu bulunmayan tek ekip olan TFF 1. Lig temsilcisi Altınordu'nun kulüp başkanı Seyit Mehmet Özkan, hedeflerinin 100. yılları olan 2023'te öz kaynaklarından yetişmiş futbolcularla bir Süper Lig kulübü olarak Türkiye'yi Avrupa kupalarında temsil etmek olduğunu belirtti.

‘2-3 TANE SİYAHİ OYUNCU AL, ÇIK SÜPER LİG'E'

Özkan, kulübün internet sitesinde yer alan yazısında, ligde bir ay önce Göztepe müsabakasını 1-0 kaybetmelerinin ardından bazı kişilerin "Aman düşmeyin" dediğini ama üst üste aldıkları 2 galibiyetin ardından da "2-3 tane siyahi oyuncu al, çık Süper Lig'e" şeklinde konuşulduğunu kaydetti.

'BU TOPRAKLARIN ÇOCUKLARI İLE NEREYE KADARSA, ORAYA KADAR'

Süper Lig'e çıktıklarında hep aynı çizgide devam edeceklerini söyleyen Özkan, Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'yi de 'anarak', şu ifadeleri kullandı: "Değil siyahi, Messi bile gelse, dese ki, bir sezon bedava oynayacağım, kesinlikle yine 'olmaz' diyeceğim. Ben bu toprakların çocuklarına güveniyorum ve onlara yetişkinlerin imkan vermediklerini çok iyi biliyorum. Bu toprakların çocukları ile nereye kadarsa, oraya kadar."

Misyonlarının bu toprakların çocuklarına spor yaptırmak ve gerçek profesyonel futbolcular yetiştirmek olduğunu aktaran Özkan şunları söyledi: "Vizyonumuz, ileri görüşümüz, bu toprakların çocuklarından gerçek profesyonel futbolcular yetiştiren örnek bir futbol kulübü olarak dünyada tanınmak. Hedefimiz Cumhuriyetimizin ve Altınordumuz'un 100. kuruluş yılında, yani 2023'te bir Süper Lig kulübü olarak, Avrupa kupalarında ülkemizi tamamen öz kaynağımızdan yetişmiş evlatlarımız ile temsil etmek."