Özker Özgür anısına pazar günü ağaç dikilecek
Birleşik Kıbrıs Partisi, barış ve demokrasi mücadelesi önderlerinden Özker Özgür anısına Pazar günü Taşkent yolu üzerine ağaç dikimi yapılacak.
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Birleşik Kıbrıs Partisi, barış ve demokrasi mücadelesi önderlerinden Özker Özgür anısına Pazar günü Taşkent yolu üzerine ağaç dikimi yapılacak.
BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre 10:30’da Haspolat’taki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önünde toplanıp topluca ağaç dikilecek alana gidilecek.
Açıklamada, barış, demokrasi ve özgürlüğe gönül vermiş tüm yurtseverler düzenlenecek etkinliğe davet edildi.
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