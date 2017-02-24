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Özker Özgür anısına pazar günü ağaç dikilecek

Özker Özgür anısına pazar günü ağaç dikilecek

Birleşik Kıbrıs Partisi, barış ve demokrasi mücadelesi önderlerinden Özker Özgür anısına Pazar günü Taşkent yolu üzerine ağaç dikimi yapılacak.

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Birleşik Kıbrıs Partisi, barış ve demokrasi mücadelesi önderlerinden Özker Özgür anısına Pazar günü Taşkent yolu üzerine ağaç dikimi yapılacak.

BKP’den yapılan yazılı açıklamaya göre 10:30’da Haspolat’taki Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi önünde toplanıp topluca ağaç dikilecek alana gidilecek.

Açıklamada, barış, demokrasi ve özgürlüğe gönül vermiş tüm yurtseverler düzenlenecek etkinliğe davet edildi.

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