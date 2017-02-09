Özlü müzakereye başlayabilirler

ıbrıs sorunu müzakereleri çerçevesinde Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasidis arasında bugün yeni bir görüşme gerçekleştirilecek.

Rum basını liderlerin, özlü müzakereye başlayacağından da bahsetti.

Politis gazetesi “Akıncı-Anastasiadis İçin Bügün İlk Özlü Görüşme- Eide’yi Bekleyerek” başlıklı haberinde, liderler arasında bugün gerçekleştirilecek olan görüşmenin, özel ilgiyle beklendiğini, liderlerin özlü müzakereye başlayacağını, bunun da, ilerleme perspektifinden mi yoksa sadece müzakerelerin korunması sürecinden mi söz edildiğini ortaya koyacağını yazdı.

Liderlerin, bugün yapacağı görüşmede ayrıca BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Ankara ve Atina’da gerçekleştirdiği temaslar konusunda liderlere bilgi vereceğini belirtti.

Gazete elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Eide’nin, bugünkü liderler görüşmesinde hazır bulunacağını, Eide’nin dün akşam geç saatlerde Ada’ya dönmesinin beklendiğini yazdı.

Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca düne kadar, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in yarın Ankara’yı ziyaret edeceği bilgisinin BM tarafından henüz yalanlanmadığını bununla birlikte teyit de edilmediğini belirtti.

Habere göre, BM Sözcüsü Stefan Dujarric, gazetecilerin bu konudaki sorularını yanıtlamazken “sürecin devam ettiği, açıklayacak başka bir şeyin bulunmadığı” şeklinde açıklamada bulundu.

Alithia gazetesi müzakerelerle ilgili haberinde bir kaynağa dayanarak, Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı ile Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis arasındaki bugün gerçekleştirilecek görüşmede, tüm başlıklardaki önemli konuların ele alınması girişiminde bulunulacağını yazdı.

Habere göre, liderler, görüşme konularına, bugün karar verecek.

Fileleftheros gazetesi ise liderlerin bugün anlaşmalı bir gündem olmadan bir araya geleceklerini yazdı.

Habere göre liderlerin önüne, müzakereciler tarafından sözlü olarak dile getirilecek tüm başlıklardaki askıdaki konular konacak.

EİDE’NİN TEMASLARI

Politis gazetesi ve diğer gazeteler BM Genel Sekreteri’nin Kıbrıs Özel Danışmanı Espen Barth Eide’nin, Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile gerçekleştirmiş olduğu görüşmeye ve Haber Türk kanallarına yapmış olduğu açıklamalara da yer verdiler.

Alithia gazetesi Eide’nin açıklamalarını ve Türkiye Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreter Yardımcısı ve Sözcüsü İbrahim Kalın ile yaptığı görüşmeyi “Eide: Kıbrıs Sorunu Çözümlenebilir” başlığıyla aktardı.

Fileleftheros gazetesi haberi “Eide, Erdoğan’ın Cumhurbaşkanlığı’nda” şeklinde verdi.

HRİSTODULİDİS

Alithia gazetesine göre Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis dün yaptığı açıklamada, Türk vatandaşlarına 4 özgürlük verilmesine ilişkin Türk tarafının talebinin, kendileri için tartışma dışında olduğunu belirtti.

Hristodulidis, bu konunun, Kıbrıs’a ilişkin yeni konferansın planlanması aşamasında gündemde bulunmasının mümkün olmadığını savundu.

Hristodulidis açıklamasında ayrıca Türk vatandaşlarına yönelik 4 özgürlüğün verilmesine ilişkin talebin, Türkiye’nin Kıbrıs’taki varlığına ilişkin hedefe hizmet ettiğini ileri sürdü.

Türkiye’nin bu faaliyetinin ayrıca, Garantiler başlığındaki katı tezlerinde ısrarlı olamayacağını anlamasıyla ilgili olduğunu ileri süren Hristodulidis, bu konunun, müzakerelerle değil, Avrupa Birliği’nin kendisiyle ilgili bir konu olduğunu da belirtti.

Türkiye’nin bu konuyu, Cenevre konferansının devam etmesi için önkoşul olarak ortaya koyup koymadığı şeklindeki bir soru üzerine Hristodulidis, “Kıbrıs için herhangi bir önkoşulun bulunmadığını” söyledi.

Hristodulidis sözlerinin devamında böyle bir konunun gündemde olmasının mümkün olmadığını belirtirken, “dört temel özgürlükten ikisinin, Gümrük Birliği konusu içerisine dahil olduğunu söyleyenlerin, ne AB sözleşmelerini, ne de Türkiye’nin Gümrük Birliği’nin ne öngördüğünü bilmediğini” de savundu.

Gazete Türk tarafının, bu talebinin, dün Rum Başkanlığı’nda, Nikos Anastasiadis başkanlığında gerçekleştirilen görüşmede ele alındığını yazdı.

Fileleftheros, Rum Başkanlığı’nda dün gerçekleştirilen toplantının teknokrat düzeyinde olduğunu yazdı.

Habere göre toplantıya Rum Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, müzakereci Andreas Mavroyannis, Dışişleri, İçişleri, Ticaret ve Tarım Bakanlığı ile Hukuk Dairesi’nden ilgililer katıldı.

AKINCI’NIN AÇIKLAMALARINA DA YER VERİLDİ

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın “Hürriyet Daily News” gazetesine yapmış olduğu açıklamalara da yer verdi.

Gazete Akıncı’nın açıklamalarını “Mustafa Akıncı Garantiler ve Dört Özgürlük Konusunda İfşa Edici” başlığıyla yansıttı.

Habere ilişkin diğer başlıklar şöyle yer aldı:

Haravgi: “Akıncı: 80 Milyon Türk’ten Bahsetmiyoruz”

Politis: “Akıncı, Türkiye’nin 4 Özgürlük Talebi 80 Milyon Türk’ün Serbest Dolaşımıyla İlgili Değil-Referandum(Türkiye’deki), Müzakerelerle İlişkili Değil”

Simerini: “Türkiye’deki Referandumu Müzakerelerden Ayırdı”