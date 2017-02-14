Özsağlam: "Karar duygusal da olsa stratejik de olsa çok kötü bir girişim"

Lefke Avrupa Üniversitesi Uluslar arası İlişkileri Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Muhittin Tolga Özsağlam, ENOSİS Krizini, BRT Haber Toplantısı Programı’nda değerlendirdi.

Rum Meclisinin kararının gerek iki lider gerekse ilk halk arasındaki güven bunalımını artırdığını belirten Özsağlam, “Evet şu an bir kriz vardır ve bu da güven krizidir. Daha fazla tırmanmadan sonlanması gerekir” dedi.

Kararın kabul edilemez olduğuna vurgu yapan Özsağlam, “ Bu karar duygusal da olsa stratejik de olsa çok kötü bir girişim. Ortak bir devlete giderken federal kültürün noksan olduğunu göstermiştir.Empati eksikliği var. Birleşik Kıbrıs için yapılan müzakereleri unutturuyor ya da masanın çökmesi için yapılıyor” yorumunu yaptı.

Kararın, 20 Temmuz kutlamaları ile ilişkilendirilmesi ile ilgili yorumlara karşılık da Özsağlam, 20 Temmuz’a yol açan faktörün ENOSİS zihniyeti olduğunu hatırlattı.

Kararla, Güney Kıbrıs’ın şimdiden seçim havasına girdiğinin görülebileceğini kaydeden Özsağlam, DİSİ’nin karara çekimser kalarak dolaylı yoldan destek verdiğini ve böylece radikal sağın oyunu almaya çalıştığını söyledi.

Kararın müzakerelere yönelik etkisi ile ilgili olarak da Özsağlam, aslında BM Özel Danışmanı Eide’nin etkili olması gerektiğini ama Eide’nineski danışmanlar De Soto ya da Holbrook kadar etkin bir isim olmadığına vurgu yaptı.

Özsağlam, bu kararın ardından müzakerelerin büyük bir sekteye uğrayacağını düşündüğünü ifade etti.

Müzakerelerde 43 yıldır devam eden yöntemle sonuç alınamayacağının artık anlaşılması gerektiğini vurgulayan Özsağlam, “Bence artık Güven Yaratıcı önlemler daha çok zorlanmalı. Belki limanların açılması ya da Maraş gibi farklı açılımlar olur. Kıbrıs Türk Tarafı’nın kendi uluslararası ilişkilerini artırması gerekir” diye konuştu.