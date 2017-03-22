Özyiğit, Almanya Büyükelçisi Schoepff'i kabul etti

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Almanya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Nikolai von Schoepff'i kabul etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in Büyükelçi Schoepff'e, TDP'nin Kıbrıs konusuna yönelik politikalarıyla ilgili bilgi verdiği görüşmede, Kıbrıs konusu ve gündemdeki konulara yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat süren görüşmede, TDP Parti Meclisi Üyesi Evrim Benzetsel de hazır bulundu.