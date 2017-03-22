Lefkoşa17 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Akıllı telefon ve tabletlerdeki gizli tehlike!
  • Yağ yakımını hızlandıran 'metabolizma canavarı' besinler
  • Bahar yorgunluğundan kurtulmak için bunları yapın
  • '5 saniye kuralı'na bilimsel yanıt
  • Yanlış diyet saçı dökebilir
  • Geç saatte yemek yiyip yatmayın
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. KIBRIS

  3. Özyiğit, Almanya Büyükelçisi Schoepff'i kabul etti
Özyiğit, Almanya Büyükelçisi Schoepff'i kabul etti

Özyiğit, Almanya Büyükelçisi Schoepff'i kabul etti

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Almanya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Nikolai von Schoepff'i kabul etti.

A+A-

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Almanya'nın Lefkoşa Büyükelçisi Nikolai von Schoepff'i kabul etti.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit'in Büyükelçi Schoepff'e, TDP'nin Kıbrıs konusuna yönelik politikalarıyla ilgili bilgi verdiği görüşmede, Kıbrıs konusu ve gündemdeki konulara yönelik karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

TDP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ve bir saat süren görüşmede, TDP Parti Meclisi Üyesi Evrim Benzetsel de hazır bulundu.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.