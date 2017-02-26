Özyiğit: "Asgari ücretli nasıl geçinecek?"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, “toplumun büyük çoğunluğunun ciddi bir ekonomik kriz yaşadığını” savundu.

Yazılı açıklama yapan Özyiğit, hükümetin, toplumu, ekonomik anlamda rahatlatacak önlemleri almak için ne beklediğini sordu.

Özyiğit, TL'nin döviz karşısında değer kaybetmesi, elektrik, akaryakıt ve tüp gaz ile harçlara yapılan zamların yanı sıra, asgari ücretli ile çalışanlara yeterli artış yapılmaması nedeniyle toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik anlamda gerilediğini, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin ciddi anlamda ekonomik kriz yaşadıklarını ileri sürdü.

Merkez Bankası’nın 2016 yılına ait raporlarının da zaten toplumun büyük çoğunluğunun fakirleştiğini, fakirleştikçe borçlandığını ortaya koyduğunu savunan Özyiğit, bu olumsuz tablo karşısında önlem alması gereken UBP-DP hükümetinin ise sadece seyirci konumunda olduğunu iddia etti.

Özyiğit, “Hükümet, bir an önce toplumun yaşamını kolaylaştıracak ve refahını artıracak kararlar almalıdır. Hükümet olmak bunu gerektirmektedir" ifadelerini kullandı.

Cemal Özyiğit, düzenli vergi toplayamayan, kayıt dışılığı önleyemeyen, kamuya ek yük bindirmeye devam eden hükümetin yaptığı tek icraatın iğneden ipliğe her şeye zam yaparak vatandaşın sırtına yüklenmek iddia etti.

K.T. Esnaf ve Zanaatkarlar Odası yetkililerinin açıklamalarına göre, 2016 yılında yaklaşık bin işyerinin kapandığını belirten Özyiğit, önlem alınmaması halinde iflasların ve çek yasaklarının artacağı uyarısında bulundu.

"EŞİTSİZLİK DEVAM EDECEK"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, kamuda 2011'den sonra işe girenlerin yaşadığı mağduriyetin Şubat ayı maaşlarına yapılacağı açıklanan ek yüzde 2.14'lük artışla giderilmesinin mümkün olmadığını vurguladı.

Göç Yasası kapsamında işe başlayanların kayıplarının %30'dan fazla olduğunu, %2.14'lük artışla bu farkın kapanamayacağını belirten Özyiğit, yapılan bu artışın göstermelik olduğunu savundu.

"ASGARİ ÜCRETLİ NASIL GEÇİNECEK?"

Kamuda yaşanan bu adaletsizliğin yanı sıra, özel sektördeki sorunun “çok daha vahim boyutlarda olduğunu” ileri süren Özyiğit, alım gücünün düştüğü, TL'nin döviz karşısında eridiği, üstüne üstlük elektrikten akaryakıta “okkalı” zamların yapıldığı bir durumda asgari ücretle çalışan vatandaşların nasıl geçineceğini sordu.

"HÜKÜMET TEDBİR ALMALI"

TDP Başkanı Özyiğit, yaşanan bu durum karşısında hükümetin acil tedbir alması gerektiğini kaydetti.

Özyiğit, hükümetin dövizle ödenen borç ve harçları sabit kura endekslenmesi, lüks harcamaları sona erdirmesi, ek mesailerle birlikte görev zararlarını azaltması, kayıt dışılığı önlemesi, bağış ve af getirmekten vazgeçmesi, ayrıca Türkiye'de yapıldığı gibi temel tüketim malları üzerinden alınan fon ve KDV'nin geçici de olsa düşürülmesi gerektiğini kaydetti.



“Ekonomik pasta büyütülerek toplumun tüm kesimlerine daha adaletli dağıtılması gerektiğini” belirten Özyiğit, “Vergi denetçiliği ve tahsilatı gerçek anlamda yerine getirilmeli, nereden buldun yasası çıkarılmalı, yolsuzlukların önüne geçmeli, kamu verimliliği ve yatırım alanları artırılmalı" ifadelerini kullandı.