Özyiğit: "Cesur bir iradeye ihtiyaç var"

İbrahim Diran

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), ülkede sosyal demokrasi hareketinin Toplumcu Kurtuluş Partisi’nin kuruluşuyla birlikte başlamasının 41’inci yıl dönümü vesilesiyle “Gelenekten Geleceğe” temasıyla resepsiyon düzenledi.

Kumarcılar Hanı’nda yer alan etkinliğe Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, eşi Meral Akıncı, Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Serdar Denktaş, Lefkoşa Türk Belediyesi Başkanı Mehmet Harmancı ve bazı milletvekilleri de katıldı.

Etkinlikte TKP’nin kurucularına 41’inci yıl pastası kestirildi.

ÖZYİĞİT: "ONUR VERİCİ..."

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, gecede yaptığı konuşmada “18 Mart 1976’da başlayan yürüyüşün 41’inci yılında, ideallerine devam ettiğine şahit olmanın, bu yolu yürüyenlerin bir parçası olmanın onur verici olduğunu" söyledi.

Kendi evinin efendisi olmak için çalışırken dönem dönem acımasız haksızlıklara uğrandığını kaydeden Özyiğit, 1980 yerel seçimlerinde TKP'nin birçok belediyeyi kazandığını, 1981 seçimlerinde Ziya Rızkı'nın devlet başkanlığı seçimlerini kıl payı kaybettiğini, hükümet ortağı oldukları 1985-1986 ve 1998-2001 dönemlerinde dayatma paketlerle karşı karşıya kaldıklarını ancak hükümet ortaklarının dayatmalara karşı durmamasından dolayı hükümetlerin bozulduğunu anlattı.

TKP, BDH ve TDP’li olduklarından pek çok vatandaşın her alanda ayrımcılığa uğradığını, işe alınmadığını, ayrımcılığa uğradığını, kendisinin de bunlara maruz kaldığını kaydeden Cemal Özyiğit, ancak pes etmediklerini, bu yolu yürümeye devam ettiklerini ve devam edeceklerini vurguladı.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, değişen dünyada sorunların da değişmekte olduğunu, yeni sorunlara yaratıcı çözümler üretmenin sosyal demokrat geleneğinde bulunduğunu ifade ederek, TDP’nin Sosyalist Enternasyonal’e tam üye olmayı başardığını, TDP’nin artık enternasyonal siyaset sahnesinde bir aktör olarak yer alacağını belirtti.

"CESUR BİR İRADEYE İHTİYAÇ VAR"

Kıbrıs sorununun devam etmesinin ülkede siyasal iktidarsızlık yarattığını, “düzenin” devamı için çalışanların Kıbrıs Türkü'nün demokrasi geleneğini yerle bir ettiğini savunan Özyiğit, üretken, kendi kendine yetebilen, demokratik ve barışçıl bir toplum olma yönünde cesur bir iradeye ihtiyaç duyulduğunu, bunun da adresinin TDP olduğunu söyledi.

Özyiğit, atılması gereken adımların belli olduğunu; kamu verimliliği ve disiplinin arttırılmasının irade ve kararlılıkla sağlanabileceğini, özel sektörde sendikalaşmaya geçilmesi için Meclis'e halihazırda yasa tasarısı sunduklarını, işverenin rahat olabileceği bir yatırım ortamı yaratılması gerektiğini kaydederek, temel ihtiyaçlara yönelik kurumların özelleştirilmesine karşı durmaya devam edeceklerini, siyasetin merkezine ekolojiyi de yerleştirme zamanın geldiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın müzakere masasında ortaya koyduğu proaktif tutum ve Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için gösterdiği kararlılığın halkın Nisan 2015’teki seçimde doğru karar verdiğinin en açık göstergesi olduğunu kaydeden Özyiğit, Akıncı’nın adil çözüm getirebileceğine inandıklarını söyledi.

"NE ENOSİS NE TAKSİM"

Cemal Özyiğit, “Ne Enosis ne Taksim ne de ilhak bizim için alternatif değildir ve asla olmayacaktır” dedi.

Türkiye’de yeni anayasa için yapılacak referanduma da dikkat çeken Özyiğit, komşuları ile barışık, herkesin temel insan haklarından eksiksiz faydalanabileceği, demokratik ve laik bir Türkiye arzu ettiklerini; bunun adada, bölgede ve dünya barışına katkı koyacağını söyledi.

TDP’nin başarısının önünü kesmek için partiler kurulduğunu, parti içinin karıştırılmaya çalışıldığını savunan Özyiğit, TDP’nin bundan daha güçlü çıkmayı başardığını, partiye yeni katılımlar olduğunu ve bu geceki etkinliğe katılımın da bunun en açık göstergesi olduğunu söyledi.

İDRİS: "KURUMSALLAŞMA ÇALIŞMALARIMIZ YOĞUNLAŞTI"

TDP Genel Sekreteri Asım İdris ise sosyal demokrasinin oluşmasında yer alanların dal açan ağaç gövdesini oluşturduğunu ifade etti.

Bu mücadeleyi ülkede hakim kılmak için TDP olarak düşüncelerini her yerde yansıtmaya çalıştıklarını kaydeden İdris, TDP’nin bu yolda başarılı olabilmek için kurumsallaşma çalışmalarını yoğunlaştırdığını bildirdi.

TDP’nin bundan sonraki süreçte örgütlenme çalışmalarına daha çok ağırlık vereceklerini kaydeden İdris, “Bu geleneği bu ülkede hakim kılmak için çalışacağız” dedi.