Özyiğit: "Çözüm ve barış için ihtiyaç olan tek şey siyasi irade"

Christos Efthymiou, ziyarette yaptığı konuşmada, “İki Toplumlu Barış İnisiyatifi-Birleşik Kıbrıs” olarak hem Kıbrıs Türk, hem de Rum tarafından insanların müzakerelerin yeniden başlaması yönündeki arzularını ifade etmek ve liderleri cesaretlendirmek için harekete geçtiklerini belirtti.

Müzakerelerin yeniden başlamasının yolunun bulunması için liderlere çağrı yaptıklarını ifade eden Efthymiou, Kıbrıs sorununa, uluslararası açıdan da bakarak tüm sıkıntılarının çözümlenmesi ve çözüm yoluna girilmesini istediklerini vurguladı. Efthymiou, çözüm ve adanın yeniden birleştirilmesinin tüm Kıbrıslılar için acil bir ihtiyaç olduğunu da söyledi.

KTAMS Başkanı Ahmet Kaptan da konuşmasında, adanın bölünmüşlüğünün kendilerini rahatsız ettiğini söyledi. Rum Meclisi’nde alınan Enosis plebisitinin anılması kararından sonra bazı çevrelerce adanın bir tarafında Enosis, diğer tarafında da taksimden bahsedilmeye başlandığını kaydeden Kaptan, bunun yanlış olduğunu ifade etti.

Hem güney, hem de kuzeyde Enosis plebisitiyle ilgili karardan duydukları rahatsızlığı dile getirmek için yaptıkları temaslar kapsamında TDP’yi de ziyaret ettiklerini belirten Kaptan, ne Enosis, ne de taksimi tasvip ettiklerini vurguladı.

Kaptan, adanın birleştirilmesinin tek beklentileri olduğunu belirterek, bu konuda TDP’nin de destek ve çabalarını daha aktif bir şekilde görmek istediklerini de dile getirdi.

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit de konuşmasında, ülkenin kritik bir aşamadan geçtiğini ve müzakerelerle ilgili bir takım sıkıntılar olduğunu anımsatarak, görüşmede bunları ele alacaklarını kaydetti.

TDP’nin yıllardır ülkede çözüm ve barış için mücadele ettiğini söyleyen Özyiğit, bunun için ihtiyaç olan tek şeyin siyasi irade olduğunu vurguladı.

Çözümün temel parametrelerinin belli olduğunu söyleyen Özyiğit, belirli ölçülerde ilk kez haritalar sunulmasına kadar ilerlendiğini, garantör ülkelerin masa başında buluştuğunu ve 5’li konferansta her şeyin konuşulduğunu, al-vere geçilecek aşamada müzakerelerin tıkandığını kaydetti.

Gelinen aşamada durumun nasıl düzeleceği konusunda genel kanaatin alınan Enosis plebisiti kararının bertaraf edilmesi şeklinde olduğunu kaydeden Özyiğit, Rum Meclisi’ne düşen görevin bu kararın ortadan kaldırılması yönünde adım atmak olduğunu söyledi.