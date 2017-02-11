Özyiğit: “Hükümetin toplumun sorunlarını çözme gibi bir gailesi yok”

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Ulusal Birlik Partisi -Demokrat Parti (UBP-DP) koalisyon hükümetinin toplumun sorunlarını çözme gibi bir gailesi olmadığını savundu.

Ülkede yaşamın her alanında ciddi çıkmaz yaşandığını, eğitim ve sağlık başta olmak üzere, devletin insanlarına karşı temel görevlerini yerine getirmekten uzak olduğunu savunan Özyiğit, ekonomik plansızlığa Türk Lirası’nın değer kaybı ve zamların da eklenmesiyle toplumun büyük çoğunluğunun ekonomik kriz yaşadığını söyledi.

TDP’den yapılan açıklamaya göre, Özyiğit hükümeti eleştirerek, toplumun sorunlarına çare üretmesi gereken ancak başaramayan hükümetin, hepimizle dalga geçer gibi gündem değiştirmeye çalıştığını savundu.

"İNSANLARIMIZ AY SONUNU GETİREMİYOR, HÜKÜMET PARTİCİLİK OYNUYOR"

Cemal Özyiğit, toplumun büyük çoğunluğu ay sonunu getirmekte zorlanırken, önlem alması gereken hükümetin Maliye Bakanı Serdar Denktaş’ın 15 gündür ülkede olmadığını, büyük ortağın ise erken seçimi tartışır gibi görünerek gündem saptırma peşinde olduğunu ileri sürdü.

Özyiğit, “Erken seçim kararı alınacaksa bir an önce alınsın, alınmayacaksa da parti çıkarları için vakit harcayacaklarına, ciddiyetle görevlerinin başında durup halkın sorunları için çalışma yapsınlar” dedi.

UBP-DP Hükümeti’nin bugüne kadar zam ve partizanca istihdam yapmaktan başka icraatı olmadığını savunan Özyiğit, “Toplumun büyük çoğunluğu fakirleşmiş, borçlarına borç eklemiş, hükümetin ise umurunda bile değil” diye konuştu.

"KENARA ÇEKİLİN, BİZ GEREKENİ YAPARIZ"

Cemal Özyiğit, Başbakan Yardımcısı Maliye Bakanı Serdar Denktaş'ın 'Dövizdeki dalgalanma devam ettiği sürece bütçe olanakları çerçevesinde önlem almanın kolay olmadığını' söylediğini anımsattı.

Özyiğit, Denktaş’a seslenerek "Döviz dalgası ve yaptığınız zamların dalgası vatandaşı yuttu, farkında bile değilsiniz. Üstelik alacak önleminiz olmadığını söylüyorsunuz. Bu kötü günlerde yapacak bir şeyiniz yoksa neden o koltukları işgal ediyorsunuz? Eğer ülkeyi kurtaracak planınız yoksa kenara çekilin, bu toplumun önünü açın, bizler gerekeni yaparız" ifadelerini kullandı.

"YENİ İFLASLAR KAPIDA"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, hayatın ciddi anlamda pahalılaştığı, alım gücünün düştüğü bir dönemde zaten yeterli olmayan asgari ücrete yalnızca 162 TL zam yapılması ile asgari ücretle çalışanların aileleriyle birlikte yine açlığa mahkum edildiğini de kaydetti.

Son 10 yılın resmi rakamlarına bakıldığında toplumun büyük çoğunluğunun fakirleştiğini, fakirleştikçe borçlandığını, alım gücünün düşüp sınıflar arası farkın açıldığını, ithalat-ihracat dengelerinin yerlerde gezdiğinin görüldüğünü belirten Özyiğit, bu durumun sürmesi halinde özel sektörde iflasların ve çek yasaklarının daha da artmasının kaçınılmaz olacağı uyarısında bulundu.

Hükümetin bir kriz masası oluşturarak ivedi önlemler alması gerektiğini kaydeden Özyiğit,"Bu konuda zaten çok geç kalınmıştır, vatandaş daha fazla mağdur edilmemelidir, TDP olarak bizler de muhalefette olsak bile, olası kurtarma planına katkı koymaya hazırız" dedi.