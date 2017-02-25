Özyiğit: "YÖDAK’ı siyasallaştırmayı amaçlıyorlar"

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Yükseköğretim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu’nun (YÖDAK) mutlaka özerk ve bağımsız olması gerektiğini vurguladı.

Özyiğit bugün yaptığı yazılı açıklamada, UBP-DP tarafından hazırlanan YÖDAK Değişiklik Yasa Tasarısı’na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Hazırlanan tasarının, YÖDAK'ı Eğitim Bakanlığı’na bağlı bir kurum haline getirerek, siyasallaştırmaya yönelik olduğunu savunan Özyiğit, “Yükseköğretimin geliştirilmesi için kurulan bir kurumun özerk olması gerekirken, tam tersine siyasallaştırılmak istenmesi kabul edilemez” ifadelerini kullandı.

“YÖDAK’I SİYASALLAŞTIRMAYI AMAÇLIYORLAR”

UBP-DP hükümetinin, “YÖDAK'ı siyasallaştırmayı” amaçlayan yasa tasarısı konusunda, Cumhurbaşkanlığı ve üniversite temsilcileri tarafından reddedilmesine rağmen ısrarcı bir duruş sergilediğini savunan Özyiğit, "Hükümet, bağımsız ve özerk bir YÖDAK yaratılmasından niye korkmaktadır. UBP ile DP'nin eğitim vizyonu bu mudur?" sorusunu sordu.

Özyiğit, Sayıştay ve Ombudsman gibi bağımsız, özerk bir yapıya sahip olması gereken YÖDAK'ın, geçmiş dönemdeki başkanının karar ve uygulamaları neticesinde çok tartışıldığını, bağımsızlığının sorgulandığını kaydetti.

Cemal Özyiğit, YÖDAK'la ilgili düzenleme yapılacaksa, bu çalışma kurumun siyasallaştırılması için değil, daha etkin, adil, şeffaf bir konuma getirilmesi için yapılması gerektiğini belirtti.

TDP olarak YÖDAK'ı siyasileştirmek amacıyla atılacak adımlara karşı olduklarını belirten Özyiğit, YÖDAK'ın bağımsızlığını ve özerkliğini savunmakta kararlı olduklarını ifade etti.

"MERKEZİ SINAV SİSTEMİ"

TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, ülkedeki üniversitelere yerel öğrenci alımı için tüm üniversiteleri kapsayacak, objektif bir şekilde hazırlanacak merkezi bir sınav sistemi öngörmekte olduklarını belirtti.

Özyiğit, ayrıca üniversitelerde eğitim kalitesinin artırılması için standardizasyon çalışması yapılması gerektiğini de kaydetti.