Pakistan-Afganistan sınırında üç karakola saldırı
Pakistan'ın Afganistan sınırında üç karakola militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.
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Pakistan'ın Afganistan sınırında üç karakola militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Aşiretler Bölgesi'nde (FATA) bulunan üç askeri karakolun militanların saldırısına uğradığı bildirildi.
Açıklamada, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği, saldırı ardından çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğü kaydedildi.
Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.
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