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Pakistan-Afganistan sınırında üç karakola saldırı

Pakistan-Afganistan sınırında üç karakola saldırı

Pakistan'ın Afganistan sınırında üç karakola militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

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Pakistan'ın Afganistan sınırında üç karakola militanlar tarafından düzenlenen saldırıda 5 asker yaşamını yitirdi.

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, dün akşam saatlerinde Aşiretler Bölgesi'nde (FATA) bulunan üç askeri karakolun militanların saldırısına uğradığı bildirildi.

Açıklamada, saldırıda 5 askerin hayatını kaybettiği, saldırı ardından çıkan çatışmada 10 militanın öldürüldüğü kaydedildi.

Saldırının sorumluluğunu henüz üstlenen olmadı.

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