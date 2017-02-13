Pakistan'da 14 Şubat yasağı

İslamabad Yüksek Mahkemesi, Pakistan'da 14 Şubat Sevgililer Günü kutlanmasını ve sosyal medyada bu güne dair her türlü paylaşımı yasakladı.

Abdül Vahit isimli bir şahsın bireysel başvurusu üzerine konuyu inceleyen mahkeme, geleneğin İslam ile bağdaşmadığı sonucuna vararak 'yasağın hemen uygulanmasına' karar verdi. Mahkeme kararı Eğitim Bakanlığı, Pakistan Elektronik Medya Düzenleme Otoritesi (PEMRA) ve İslamabad Emniyet Müdürlüğü'ne yazılı olarak tebliğ edildi.

Hükümet organlarının yanı sıra tüm medya kurum ve kuruluşları da yasaktan haberdar edilip uyarıldı. Sevgililer Günü için hediyelik eşya ve çiçek satan pek çok dükkân, tepkiler üzerine satışları durdurdu.

Karaçi'de Cemaat-i İslamî partisi destekçisi gençler, Sevgililer Günü aleyhinde eylem yaptı. Parti, önceki yıl da benzer bir eylem düzenlemişti.

Cumhurbaşkanı uyardı

Sevgililer Günü, önceki yıllarda da Pakistan'da tartışmalara neden olsa da, kutlamalar ilk kez bu yıl yasaklandı. Önceki yıl, Pakistan Cumhurbaşkanı Memnun Hüseyin bu geleneğin İslam ile bağdaşmadığını ve Batı adeti olduğunu ifade ederek Pakistanlı gençleri uzak durmaya çağırmıştı.

Endonezya'da protestolar

Endonezya'nın Surabaya kentinde ise kız öğrenciler Sevgililer Günü'nün Batı geleneği olduğunu ifade ederek protesto eylemleri düzenledi. Yaşları 13 - 15 arası değişen öğrenciler, açtıkları pankartlarla geleneği protesto etti. Öğrencilerle birlikte eyleme katılan öğretmen Ida Indahwati Waliulu, öğrencilerinin bu tarz olumlu eylemlere katılmalarından ötürü onur duyduğunu söyledi.

Kaynak: hindustantimes, BBC, AFP