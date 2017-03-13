Lefkoşa19 °C
  • FitPlus 6 Mart Pazartesi Açılıyor
  • Zayıflamak için yerken iki kere düşünün
  • Gece sık uyananlar dikkat!
  • Çocukta göz tembelliğine dikkat
  • 40 yaşın üzerindeyseniz dikkat
  • Bu 7 davranış böbreklerinizi bitiriyor
  • Yürürken bacak ağrısı çekiyorsanız dikkat!
1
2
3
4
5
6
7

  1. HABERLER

  2. DÜNYA

  3. Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak
Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra nüfus sayımı yapılacak

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı olacak.

A+A-

Pakistan'da 19 yıl aradan sonra ilk kez nüfus sayımı olacak.

Pakistan Enformasyon Bakanı Meryem Aurangzeb tarafından yapılan açıklamaya göre, 15 Mart'ta başlayacak sayımın 15 Mayıs'ta tamamlanması bekleniyor.

Halkı nüfus sayım yetkilileriyle işbirliği yapmaya çağıran Aurangzeb, yanlış bilgi verenlerin cezalandırılacağı uyarısında bulundu.

Pakistan Ordu Sözcüsü Asıf Gafur, nüfus sayımı konusunda sivil yetkililere yaklaşık 200 bin askerin yardımcı olacağını bildirdi.

İslamabad yönetiminin 1998'de yaptığı son nüfus sayımında ülke nüfusu yaklaşık 180 milyon olarak belirlenmişti. Nüfusun şu anda 200 milyonu geçtiği tahmin ediliyor.

Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.