Pakistan'da 5 kişiye idam!

Pakistan'da beş Taliban mensubu hakkında verilen idam cezalarının infazı gerçekleştirildi.

Ordu sözcülüğünden yapılan açıklamaya göre, daha önce askeri mahkemelerde yargılanan ve suçlarını itiraf eden Pakistan Talibanı üyesi beş kişi sabah saatlerinde Kohat Hapishanesi'nde idam edildi.

Hayberpaktunhuva eyaletinin başkenti Peşaver'de 16 Aralık 2014'te askeri okula düzenlenen saldırıda çoğu çocuk 150 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından Pakistan'da moratoryumla askıya alınan ölüm cezası, tekrar uygulamaya konulmuştu.