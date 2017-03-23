Pakistan'da kadınlara özel pembe taksi

Pakistan’da kadın sürücülerin kullanacağı ve yalnız kadın müşterilere hizmet verecek "pembe taksi" uygulaması başlatıldı.

Yaklaşık 20 milyon nüfusuyla ülkenin en kalabalık kenti olan Karaçi’de başlatılan pembe taksi uygulaması, kadınlara yönelik şiddet olaylarını ve cinsel tacizi engellemeyi hedefliyor.

Pembeye boyanan araçlar, trafikte kolayca seçilebiliyor.

Karaçili kadınların sokakta durdurup binebildikleri pembe taksilere telefon, mobil uygulama veya kısa mesaj yoluyla da ulaşılabiliyor.

Siyah ceket giyen ve pembe başörtüsü takan kadın sürücüler arasında ev hanımları, genç kızlar ve öğrenciler de bulunuyor.

Pembe taksi sürücülerinden Ayşe Sıddık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uygulamanın, kadınların erkeklerin sürdüğü taksilere binerken iki kez düşündüğü Karaçi'de büyük bir eksikliği giderdiğini belirtti.

Pembe taksiyi görenlerin önce şaşırdığını söyleyen Sıddık, "Pakistan’da kadınların ticari taksi kullanması, alışılmadık bir şey. Son zamanlarda kadına şiddet ya da taciz olaylarına sık rastlıyoruz. Umarım bu uygulama sayesinde şiddet olayları azalır.” dedi.

Karaçi'nin bağlı olduğu Sind eyaleti Ulaştırma Bakanı Syed Nasır Şah da yeni uygulamaya ilişkin yaptığı açıklamada, kadınların sık sık toplu taşıma araçlarında tacize ve şiddete maruz kaldığına dikkati çekerek, “Sadece kadınlara hizmet veren bu uygulama, kadınların ulaşımdaki birçok sorununu çözecektir.” ifadelerini kullandı.

Öte yandan Pakistanlı kadın hakları savunucuları ise yoksul kesimin pahalı olan pembe taksileri kullanamayacağına vurgu yaparak, dolayısıyla hem girişimcilerin mağduriyetten rant sağlayabileceği hem de uygulamanın çok dar bir kesime hitap edeceğinden duydukları endişeyi dile getirdi.

Kadın hakları savunucuları, uygulamanın kadınların sosyal yaşamdaki güvenliğine ilişkin geçici çözüm sunduğuna, sorunların kökten çözümüne ilişkin bir adım atılamadığına da dikkati çekiyor.