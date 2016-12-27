Pakistan'da sahte içkiden ölenlerin sayısı 27'ye yükseldi
Pakistan'da, Noel kutlamaları sırasında sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 27'ye yükseldi.
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Pakistan'da, Noel kutlamaları sırasında sahte içki nedeniyle hayatını kaybeden kişilerin sayısı 27'ye yükseldi.
Pakistanlı emniyet yetkilileri, pazar gününden bu yana sahte içki içerek yaşamını yitirenlerin sayısının 27'ye çıktığını açıkladı.
Yetkililer, daha önce sahte içki sattıkları iddiasıyla 7 şüphelinin gözaltına alındığını duyurmuştu.
İçki satışının yasak olduğu Pakistan'da, Müslüman olmayanlar lisanslı marketlerden alkol satın alabiliyor.
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