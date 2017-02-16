Pakistan'da türbeye bombalı saldırı: 50 ölü

Pakistan'ın güneyindeki Sind eyaletinde düzenlenen intihar saldırısında, en az 50 kişi öldü, onlarca kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, Sehvan kentindeki sufi alimlerinden Lal Şahbaz Kalandar'ın türbesinde meydana gelen patlama esnasında, yüzlerce insanın türbe etrafında bulunduğu belirtildi.

İntihar bombacısının türbenin "Altın Kapısı"ndan içeri girdiğini belirten kaynaklar, saldırının akşam namazından sonra meydana geldiğini bildirdi.

En az 50 kişinin öldüğü saldırıda yaralananlar çevre hastanelere kaldırılırken, olay yerine çok sayıda güvenlik ekibinin sevk edildiği bildirildi.

Saldırıyı henüz üstlenen olmadı.