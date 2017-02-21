Pakistan'da yerel mahkemeye intihar saldırısı: 4 ölü, 10 yaralı

Pakistan'ın kuzeybatısındaki Çarsadda kentinde bulunan yerel mahkemeye düzenlenen intihar saldırısında ilk belirlemelere göre aralarında avukatların da olduğu 4 kişi hayatını kaybetti, 10 kişi yaralandı.

Emniyet kaynaklarından alınan bilgiye göre, üç canlı bomba, mahkemeye ana kapıdan girmeye çalışırken emniyet yetkililerince fark edildi. Etrafa ateş açan ve el bombası atan saldırganlara polisin karşılık vermesi sonucu bir teröristin kapıda öldürüldüğü, ikincisinin mahkemeye girer girmez etkisiz hale getirildiği belirtildi. Üçüncü teröristin ise üzerindeki patlayıcı infilak ettirmesiyle 4 kişinin öldüğü, 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alındı.