Pakistan'daki 13. Eit Zirvesi'nde Kıbrıs da konuşuldu

Pakistan'da düzenlenen 13. Ekonomik İşbirliği Teşkilatı (EİT) Zirvesi'nde konuşan liderler, bölge ülkeleri arasında ilişkilerin iyileştirilmesinin Asya'nın gelişmesi ve refahına katkı sağlayacağını belirtti.

Başkent İslamabad'da düzenlenen zirveye gözlemci olarak katılan Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, yaptığı konuşmada, ülkesinin EİT'in faaliyetlerine daha etkin biçimde katkı sunmak istediğini ifade ederek, üye ülkelerle güçlü ekonomik, kültürel ve sosyal etkileşim içine girmek istediklerini vurguladı. Akıncı, kendilerinin de turizm ve yükseköğrenim alanında destek beklediğini bildirdi.

Kıbrıs sorununa etraflı bir çözüm arayışı içinde olduklarını dile getiren Akıncı, Rum kesiminin de bu çabaya karşılık vermesini umduklarını söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev konuşmasında, EİT ülkeleri arasındaki işbirliğinin, bölgenin gelişmesi için özellikle altyapı ve ulaşım alanlarında yatırımların önemine işaret etti.

İslamofobik saldırıları eleştiren Aliyev, İslam'ın barış dini olduğunu ve terörizmle ilişkilendirilemeyeceğini vurguladı. Aliyev, ayrıca Pakistan'a Dağlık Karabağ sorununda kendilerine verdiği destekten dolayı teşekkür etti.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Teşkilatın program ve faaliyetlerinde hızlı ilerleme kaydedilmesi için üye ülke liderleri arasındaki anlayışın artırılması gerektiğini ifade etti. EİT'in bölge ekonomisinin geleceğinde önemli rol oynayabileceğine işaret eden Ruhani, EİT'in yeniden yapılandırılması gerektiğini söyledi.

Asya'nın 21. yüzyılın yükselen ekonomilerine ev sahipliği yaptığına değinen Ruhani, ticari yoğunluğun Batıdan Doğuya doğru kaydığına işaret etti. EİT ülkelerinin otobanlarla birleştirilmesi gerektiğini belirten Ruhani, bunun Asya'da refah ve kalkınmayı artıracağını vurguladı.

Türkmenistan Devlet Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov, Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman, Kırgızistan Başbakanı Sooronbay Ceenbekov, Kazakistan Başbakanı Bahıtcan Sagintayev, Özbekistan Başbakan Yardımcısı Ulugbak Rozukulov da konuşmalarında bölge ülkeleri arasındaki çeşitli alanlarda işbirliğinin artırılması üzerinde durdu.

EİT Genel Sekreteri Halil İbrahim Akça, zirvenin öncelikli amacının Teşkilatın performansının gözden geçirilmesi olduğunu ve görüşmelerin gelecekteki girişimler için yol gösterici olacağını kaydetti.

TC Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, zirvede yaptığı konuşmada, EİT bölgesinin 2015'te dünya nüfusu içindeki payının yüzde 6,2 olmasına karşılık dünya ticaretindeki payının sadece yüzde 2 olduğuna işaret ederek, "Öncelikle bölge içi ticareti artıracak adımları atmamız şarttır. Bu sebeple ECOTA'nın (Ekonomik İşbirliği Teşkilatı Ticaret Anlaşması) hayata geçirilmesi çok önemlidir. Üye ülkeleri bu projenin faal hale getirilmesi için gerekli şartları yerine getirmeye ben de davet ediyorum. Aynı şekilde ülkelerimiz arasında ticaretin ve temasların artması için hava, kara ve demiryolu bağlantılarının kalitesini de yükseltmeliyiz. Zirvemizin ana temasının 'bölgesel refah için ulaşım, iletişim ve ticaret hatlarının birbirine bağlanması' olarak tayin edilmesi bu husustaki ihtiyacımızın bir tezahürüdür. Transit taşımacılık, çerçeve anlaşmasının etkin bir şekilde uygulanması bölge çapında ulaşım koridorlarının oluşturulmasında katkı sağlayacaktır" ifadesini kullanmıştı.