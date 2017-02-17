Pakistan'daki türbe saldırısında ölü sayısı 80'e yükseldi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, ülkenin güneyinde kalabalık bir Sufi türbesini hedef alan intihar saldırısının ardından ülke genelinde operasyon başlatıldığı kaydedildi.

Açıklamada, Pakistan genelinde düzenlenen operasyonlarda teröristlerin barınma yerlerinin hedef alındığı belirtilerek 39 teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Yetkililer, çeşitli şehirlerde 47 şüphelinin de gözaltına alındığını açıkladı.

Öte yandan emniyet kaynaklarından yapılan açıklamada, dün akşam namazından sonra düzenlenen intihar saldırısındaki ölü sayısının 80'e yükseldiği ifade edildi.

İki komşu ülke arasında ilişkiler gerildi

Terör örgütü DEAŞ'ın üstlendiği saldırıdan kısa süre sonra İslamabad yönetimi tarafından yapılan açıklamada, terör saldırısının Afganistan topraklarında planlandığı ileri sürüldü. Pakistan, ayrıca, Afganistan ile arasındaki Torkham sınır kapısını da terör tehdidi gerekçesiyle belirsiz süreli olarak geçişlere kapattığını duyurdu.