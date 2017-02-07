Pan mikserin kapağı açıktı!

Haluk Doğandor

Çayırova’daki beton şantiyesinde hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu işçi İdris Dhali ile ilgili soruşturma açılırken, Çalışma Bakanı Saner şantiyenin kapatıldığını açıkladı

Çayırova’da faaliyet gösteren beton şantiyesinde hafta sonu meydana gelen ölümlü kazası hakkında araştırma yapmaya gelen Çalışma Dairesi müfettişleri ve polis ekiplerini Star Kıbrıs görüntüledi.

Cumartesi akşam saat 19:00 sıralarında Çayırova’da faaliyet gösteren bir beton şantiyesinde pan mikser denilen ana karıştırıcı içine düşen 39 yaşındaki Bangladeş uyruklu işçi İdris Dhali parçalanarak feci şekilde hayatını kaybetmişti.

Olay akşamı İdris Dahli’nin kaybolduğunu fark eden arkadaşları açık olan pan mikser kapağından içeri bakınca acı gerçeği öğrendi. Talihsiz adamın vücudu içerideki çelik karıştırıcılar tarafından parçalanmış ve betona karışmıştı.

Olay yerine gelen polis ekipleri ve sağlık personeli, talihsiz adamın cesedinden kalan parçaları beton içinde aradı.

Olayı daha detaylı araştırmak üzere kazanın yaşandığı şantiyeye gelen Çalışma dairesi müfettişleri ve polis ekipleri araştırma yaptı. Yetkililerin araştırma haberini alan Star Kıbrıs ve ADA Haber ekibi de olay yerine gelerek çalışmaları görüntüledi.

ŞANTİYE KAPATILDI

Cumartesi günü İskele’ye bağlı Çayırova Köyü’nde bulunan “Premix” isimli hazır beton şantiyesinde yaşanan ve 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan iş kazasıyla ilgili de açıklama yapan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ersan Saner, olayın duyulmasından hemen sonra, Bakanlığa bağlı Gazimağusa Çalışma Dairesi Bölge Amiri’nin olay yerine giderek, uzman polis ekipleri ile birlikte incelemelerde bulunduğunu ifade etti.

Bakan Saner konuyla ilgili şunları kaydetti: “Yapılan incelemeler sonucunda hayatını kaybeden Bangladeş uyruklu 39 yaşındaki İdris Dhali’nin çalışma izinli olduğu tespit edilmiştir. Yaşanan üzücü olay sonrasında şantiye, Çalışma Dairesi tarafından kapatılmıştır. Bakanlığımız konuyu yakından takip etmekte olup daha ayrıntılı açıklamayı, ilerleyen günlerde Çalışma Dairesi uzman ekipleri ve polis uzman ekiplerinin incelemesini sonuçlandırmasının ardından ivedi ve şeffaf bir şekilde kamuoyu ile paylaşacaktır.”