Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüs nehre düştü: 18 ölü, 37 yaralı
Panama'nın başkenti Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 18 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
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Panama'nın başkenti Panama'da tarım işçilerini taşıyan otobüsün yoldan çıkarak nehre düşmesi sonucu 18 kişi öldü, 37 kişi yaralandı.
Sivil Savunma Müdürü Jose Donderis, Panama'ya 170 kilometre uzaklıkta bulunan Pan-Amerikan otoyolundaki köprüde seyreden otobüsün yoldan çıkarak nehre yuvarlandığını açıkladı.
Donderis, 50'den fazla tarım işçisini taşıyan otobüste 16 kişinin olay yerinde, 2 kişinin kaldırıldıkları hastanede hayatını kaybettiğini, biri ağır 37 kişinin yaralandığını ifade etti.
Kazanın nedenine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.
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