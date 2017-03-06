Pandaların kürkleri kamufle olmalarına ve iletişim kurmalarına yarıyor

Amerikalı bilim adamları, pandaların siyah beyaz kürklerinin kamufle olmalarına ve iletişim kurmalarına yaradığı sonucuna vardı.

California Üniversitesinden araştırmacılar, pandaların siyah beyaz kürk desenlerinin karlı ve gölgeli bölgelerde kamufle olmalarını sağladığına işaret ederek göz çevresi ve kulaklarının siyah olmasının da yırtıcılar ve rakipleriyle iletişim kurmaya yaradığını belirtti.

Araştırmayı yürüten ekibin başı California Üniversitesi Vahşi Yaşam ve Biyoloji Bölümünden Prof. Tim Caro, yaptığı açıklamada, pandanın bedenindeki her parçayı birbirinden bağımsız olarak ele aldıklarını belirterek panda kürkünün siyah ve beyaz bölgelerini 195 etobur ve 39 ayı türünün kürkünün koyu ve açık yerleriyle karşılaştırdıklarını kaydetti.

Daha sonra bu kürklerde yer alan koyu renkli bölgeleri ekolojik ve davranışsal değişkenlerle ilişkilendirmeye çalıştıklarını ifade eden Caro, yürüttükleri çalışmalar ve karşılaştırmalar sonucu pandaların sırt, boyun ve yüzünün beyaz olmasının karlı zeminlerde, kol ve bacaklarının siyah olmasının da gölgeli zeminlerde saklanmalarına yardımcı olduğu sonucuna vardıklarını söyledi.

Pandaların göz çevresi ve kulaklarının siyah olmasının kamufle olmaya değil fakat iletişim kurmalarına yaradığını ifade eden Caro, siyah kulağın yırtıcılara ve siyah gözlerin de diğer pandalara uyarı mesajı vermeye yaradığını belirtti. Caro, gözlerin çevresindeki siyah kürkün aynı zamanda pandalar arasındaki ayırt edici özellik olduğunu dile getirdi.

Araştırmanın sonuçları "Behavioral Ecology" dergisinde yayımlandı.