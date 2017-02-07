Papadimoulis: "Çipras, Türkiye ile gerilim istemiyor"

Avrupa Parlamentosu Başkan Yardımcısı ve SYRIZA milletvekili Dimitrios Papadimoulis, Türk Yunan ilişkileri ve Kıbrıs konusunda değerlendirmelerde bulundu.

Papadimoulis, Türkiye ve Yunanistan arasında son dönemde yaşanan gerginliğe yönelik, “Başbakan Aleksis Çipras, ülkelerimiz, halklarımız ve yönetimlerimiz arasındaki gerilim kapanından kaçınmak istiyor.” dedi.

Papadimoulis, Yunan Savunma Bakanı Panos Kammenos’un açıklamalarının ikili ilişkilere etkisi üzerine bir soruya, “Bu tür hassas konular soğukkanlılıkla karşılanmalı. Bence, iki hükümet için de en iyisi gerilimi tırmandırmamak, polemikten kaçınmak ve ortak, benzer çıkarlarımızın bulunduğu alanlarda çözüm aramak. Belirsizliğin hakim olduğu bir dönemde iki yönetimin de ortak çıkarlara yönelmek için birçok sebebi var.” şeklinde konuştu.

Kıbrıs müzakerelerinin iki ülke arasındaki gerginlikten olumsuz etkilenmesinden endişe duyduğunu kaydeden Papadimoulis, “Çözüm bulmak için çok çaba sarf eden ve bu fırsat penceresini heba etmek istemeyen iki lider, Anastasiadis ve Akıncı’ya güvenmek bence iki ülke için en doğrusu olur” dedi.

40 yıldır devam eden ve karmaşık olan bu soruna çözümünün kolay olmadığını da vurgulayan Papadimoulis, “Ama her iki taraf için de çözüm olumlu sonuçlar getirir. Orada bir çözüm tüm bölgeye istikrar sinyali gönderir.” diye konuştu.

Papadimoulis, SYRIZA liderliğindeki hükümetin ve Başbakan Aleksis Çipras’ın Kıbrıs’ta tam anlamıyla çözümü amaçladığını vurguladı.

Papadimoulis,”Çipras, ülkelerimiz, halklarımız ve yönetimlerimiz arasındaki gerilim kapanından kaçınmak istiyor. Türk yönetimiyle sıklıkla ve devamlı bir iletişim içinde. Aynısını Türk yönetiminden de görmek önemli.” dedi.