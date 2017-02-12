Papadopulos: "Anastasiadis’in nerede duracağını merak ediyoruz"

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos, Kıbrıs sorunundan dolayı Kıbrıslı Rumların endişe içerisinde olduğunu savundu.

Fileleftheros gazetesine röportaj veren Papadopulos, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis’in “nerede duracağını merak ettiğini” kaydederek, Anastasiadis’ten Kıbrıs sorununa dair izahat vermesini istedi.

Papadopulos, Türkiye’nin 4 özgürlük talebinin, AB’nin üst düzey yetkililerinin de bulunduğu beşli görüşme içerisinde görüşüldüğünü ve bu talebi bitirecek herhangi bir tepki gösterilmediğini; bu konunun teknokratlar düzeyinde görüşülmeye devam ettiğini söyledi.

Papadopulos, DİKO’nun Kıbrıs sorununda önerdiği stratejiden de bahsederek, Güney Kıbrıs’ın, AB ve Euro bölgesi üyeliği kimliğini değerlendirerek Türkiye’ye tutum değiştirtecek siyasi ve mali sorumluluk yüklemek gerektiğini ifade etti.

Röportajında 2018 yılındaki Başkanlık seçimine de değinen Papadopulos, merkez partilerin ortak bir adayda birleşmeleri gerektiği mesajını verdi.