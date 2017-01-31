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Papadopulos Brüksel’e gidiyor

Papadopulos Brüksel’e gidiyor

DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, yarın, “Mısır-AB İlişkileri ve Kıbrıs” konulu bir konferansa katılmak amacıyla Brüksel’e gideceği bildirildi.

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DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un, yarın, “Mısır-AB İlişkileri ve Kıbrıs” konulu bir konferansa katılmak amacıyla Brüksel’e gideceği bildirildi.

Fileleftheros gazetesi, Papadopulos’a Brüksel ziyaretinde DİKO Basın Sözcüsü Athos Andoniadis’in eşlik edeceğini ve konferansın, DİKO’lu Avrupa Parlamentosu (AP) Milletvekili Kostas Mavridis’in inisiyatifiyle düzenlendiğini yazdı.

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