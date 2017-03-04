Papadopulos Kocas ile görüştü

Güney Kıbrıs’tan DİKO Başkanı Nikolas Papadopulos’un dün Atina’daki temasları çerçevesinde Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Kocas ile biraraya geldiği haber verildi.

Politis gazetesi, DİKO’dan yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Kıbrıs sorunundaki gelişmeler ve Güneydoğu Akdeniz bölgesindeki istikrarla ilgili konuların ele alındığı kaydetti.

Habere göre Kocas’a, kendisinin ve Yunan Hükümeti’nin, Cenevre’deki müzakereler süresince yaptığı olumlu katılardan ötürü teşekkürlerini ileten Papadopulos, Yunanistan ve Güney Kıbrıs cephelerinin, arttığını iddia ettiği “Türk kışkırtmaları” ve “Ankara’nın Ege ve geniş bölgedeki saldırganlığı” karşısında caydırıcı olarak hareket ederek birbirine bağlı kalmaya devam etmesi gerektiğini savundu.

Papadopulos, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı’nın, Rum Meclisi’nin okullarda Enosis plebisitine değinilmesi kararının arkasına saklanmayı bırakması ve masaya geri dönmesi gerektiğini iddia etti.

Haberde Papadopulos’un, “Delfi Ekonomik Formu’nda” katılarak burada bir konuşma yaptığı da aktarıldı.